La desesperación de Mirtha Legrand por ir al velorio de su hermana en cuarentena

Mirtha Legrand está destruida anímicamente. Es que la diva ha sufrido el fallecimiento de su hermana gemela en las últimas horas y no encuentra consuelo. De hecho, según informaron en América TV, se encuentra en medio de una desesperación pensando la manera de poder asistir al último adiós de 'Goldie'.

Sí, Mirtha quiere interrumpir su aislamiento preventivo y obligatorio para despedirse de Silvia. Cabe destacar que la conductora tiene 93 años y está dentro del grupo de riesgo en medio de la pandemia por el coronavirus. "Mirtha quiere ir igual", aseguró Rodrigo Lussich.

En Polémica en el Bar afirmaron lo siguiente: "Quiere conseguir el apoyo que necesita internamente para ir a despedir a su hermana". Para ello, dialoga con sus amigos Susana Giménez y Carlos Rottemberg. Pero ellos insisten con que se quede en su casa.

"Susana le dijo, directamente: 'te va a hacer mal'. 'No me importa, no me importa', le dijo Mirtha"