Cuidado: Gmail eliminará tu cuenta si no cumplís con esta condición

Gmail lanzó una fuerte advertencia para todos sus usuarios. Debido a un cambio en la política de Google, millones de cuentas serán eliminadas sin previo aviso. El servicio de correo electrónico emitió un comunicado explicándoles a sus usuarios que, si no cumplen con una norma en particular, su cuenta podría ser eliminada para siempre. Qué hacer para que no eliminen mi cuenta de Gmail.

El 1 de diciembre de 2023, Gmail aplicará esta nueva política. En el comunicado publicado por la empresa, advirtieron que aquellas cuentas que hayan permanecido inactiva durante 2 años serán eliminadas de manera definitiva a partir de la fecha mencionada. Esto no solo implica que los usuarios perderán los mensajes enviados y recibidos, sino también su lista de contactos, fotos y demás archivos compartidos a través de la plataforma.

Según indicó Google, se considera cuenta inactiva a toda aquella que no haya presentado ninguna actividad desde hace dos años. Para evitar esto, lo único que tendrás que hacer es ingresar a tu cuenta y a Google le quedará registrado tu inicio de sesión. En caos de que te hayas olvidado tu contraseña, hay muchas maneras de reestablecerla.

Qué hacer para reactivar mi cuenta de Gmail

Google explicó que no borrará a aquellas cuentas que realicen alguna de estas acciones antes de la fecha mencionada:

Leer o enviar un correo electrónico.

Utilizar Google Drive.

Ver un video de YouTube.

Compartir una foto.

Descargar una aplicación.

Usar la función "Acceder con Google" para acceder a una aplicación o servicio de terceros.

Realizar una búsqueda en Google desde Chrome, siempre y cuando esté tu sesión de Gmail ingresada.

Gmail tendrá el sistema de fibra óptica más largo del mundo

El Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) autorizó a la empresa Google Infraestructura Argentina SRL la instalación del sistema de cable de fibra óptica "Firmina", en el mar territorial argentino. Esta instalación de fibra óptica funcionará con una sola fuente de energía. Esto implica que la información se transportará de manera rápida y segura, con una capacidad de diseño final de 15.03 terabit por segundo (TB/s) por par de fibra.

La traza total será de 13.500 kilómetros, por lo que se convertirá en la más larga del mundo para unir América del Norte y América del Sur. Según el comunicado emitido por el Directorio, "la mejora de conectividad internacional es considerada fundamental por cualquier industria, sea cual fuera el sector en el que se desempeña, debido a la transversalidad que las telecomunicaciones y las tecnologías de la información detentan".