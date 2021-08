Murió el sobrino de Ginés González García: "Adiós, ahijado querido"

El ex ministro de Salud de la Nación compartió un sentido mensaje en su cuenta de Twitter. Murió Gerónimo Ginés Bonelli, sobrino y ahijado de Ginés González García.

No son horas fáciles para Ginés González García. Es que el ex ministro de Salud de la Nación sufrió la muerte de su sobrino y ahijado Gerónimo Ginés Bonelli. Con tan sólo 46 años, quien supo militar en el Frente Renovador de San Nicolás falleció este fin de semana por causas que aún se desconocen.

Al respecto, Ginés González García compartió una emotiva publicación en Twitter, donde confirmó la triste novedad. "Con muchísimo dolor despido a mi adorado sobrino Gerónimo Ginés Bonelli. Agradezco las muestras de cariño y afecto hacia nuestra familia en este momento tan triste. Gerónimo amaba la naturaleza, los pájaros, el río, los amigos, la familia y la libertad. Adiós querido ahijado", manifestó el ex miembro del Gabinete de Alberto Fernández.

Quién era Gerónimo Ginés Bonelli, sobrino de Ginés González García

Gerónimo Ginés Bonelli era hijo de una de las hermanas de Ginés González García y hermano de Lisandro Bonelli. Éste último fue jefe de Gabinete del Ministerio de Salud mientras el médico fue el ministro en funciones.

Si bien no han oficializado los motivos de su muerte, el sobrino de Ginés habría fallecido por coronavirus. Así lo manifestó el medio local Diario del Norte. Tres días atrás, su hermano Lisandro compartió una imagen de ambos en Instagram y manifestó: "No me sueltes la mano".

Vacunatorio VIP: la Justicia archiva gran parte de la causa por "inexistencia de delito"

Luego de lo que significó la salida del Gobierno por parte de Ginés González García por el escándalo ocurrido con las vacunas, la jueza María Eugenia Capuchetti resolvió que los "vacunados VIP" no cometieron delito. También ordenó que haya una profundización de la investigación sobre el ex ministro de salud que, por el momento, sigue imputado.

La resolución se conoció este último jueves y ordenó archivar la investigación sobre las personas que estaban en la lista de personas que recibieron la primera dosis de Sputnik V. En ese momento la vacuna solo estaba destinada a grupos estratégicos. Por otro lado, también llamaron a indagatoria a las hijas de Eduardo Duhalde.

En el escrito la jueza sostiene que en el Código Penal no "hay un tipo penal que criminalice la conducta de un funcioanrio público que otorgue tratos especiales". Por otro lado, vale recordar que de la lista de 70 personas que, en principio, fue reportada por el Hospital Posadas, solo cinco no cumplían con las condiciones necesitadas en ese momento para acceder a la vacuna. Entre ellas cinco estaban Juliana y Maria Eva Duhalde, el periodista Gabriel Michi, Nestor Mandraccio e Irene Lopez.