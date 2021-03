Inesperada renuncia de Germán Martitegui.

Germán Martitegui sorprendió a todos sus seguidores de Instagram con un extenso descargo en el que anuncia su renuncia a ser jurado de The World’s 50 Best Restaurants -famosa lista británica con los mejores restaurantes para comer en el mundo- y su deseo de que lo eliminen de dicha lista. "No tiene sentido", expresó, en su comunicado.

"Por la presente renuncio formalmente a mi puesto como juez de los 50 mejores restaurantes del mundo 2021 con el pesar de que, aunque la decisión me ha pesado durante algún tiempo, se demora demasiado en llegar. Estamos destinados a votar por los mejores restaurantes del mundo, pero haciéndolo en un año en el que los restaurantes de todo el mundo han cerrado y donde ni yo ni nadie más hemos podido viajar. Esto, como no tiene sentido para mí, finalmente ha resultado en mi decisión", arrancó el chef y actual jurado de MasterChef Celebrity 2, por Telefe.

Y agregó: "Mi propio restaurante ha estado cerrado durante gran parte de este tiempo, por lo que ciertamente no debería calificar para ninguna lista, y ni siquiera sé si sobrevivirá a la pandemia. Mis prioridades ahora son claramente diferentes. No tengo ninguna duda de que la Lista ha ayudado a poner nuestra querida cocina latinoamericana en el mapa y a destacar el trabajo de colegas que admiro y amo. Y lo mejor que ha logrado ha sido presentarnos, reunirnos cada año para celebrar, y esa camaradería actual se generó a partir de esas experiencias compartidas".

Afilado, el exigente cocinero procedió a tirar varios "palitos" contra la búsqueda de prestigio que persigue el concurso: "Pero personalmente, desde hace algunos años, estoy descontento con el sistema 50 Best, encontrándolo continuamente estresante e influyendo en mi creatividad profesional hasta el punto de no saber si estoy haciendo las cosas como realmente quiero o porque es mejor mantener mi posición en la lista. Siento que crea una sospecha y una competencia que no me gusta entre chefs y que se ha acentuado con el tiempo, y el posicionamiento ordinal de restaurantes muy diferentes en una lista me parece más injustificable cada día que pasa".

"Para ser claros, no estoy tomando una posición crítica, he sido parte de este sistema y he pasado cientos de horas presionando por mi restaurante, invitando a los llamados jueces "secretos", e incluso he hecho campaña para que se celebren los premios. aquí en Buenos Aires. Asumo la posición personal de que ya no siento que pueda ser parte de esto, ni como juez ni como chef de un restaurante de la lista", siguió.

"Siento que es importante decir que esta es una acción que he considerado durante años, pero nunca actué, ya que colegas y amigos me convencieron de que no era lo mejor para mí, que mi restaurante estaría vacío sin la Lista o que juntos, estamos más unidos. (...) Sinceramente les agradezco por darme la oportunidad de ser parte de esto durante tantos años, y todas las alegrías que esto me trajo. Ha llegado el momento de encontrarme con mi verdadero yo y mi cocina sin presiones, algo que me ha resultado imposible en las circunstancias antes mencionadas", cerró Marttiegui, juntando gran cantidad de adeptos a su descargo.