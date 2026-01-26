Ye se disculpa por comentarios antisemitas, dice que fue tratado por trastorno bipolar

FOTO ARCHIVO: El rapero Ye, antes conocido como Kanye West, y Bianca Censori posan en la alfombra roja durante la 67 edición de los Premios Grammy en Los Ángeles

El rapero y productor discográfico estadounidense Ye, antes conocido como Kanye West, publicó el lunes un anuncio a ‍toda página en el Wall ⁠Street Journal para disculparse por sus comentarios antisemitas que suscitaron duras críticas durante años.

"Perdí el contacto con la realidad", escribió Ye en el anuncio, atribuyendo su comportamiento a una lesión cerebral no diagnosticada y a un trastorno bipolar no tratado.

"Lamento y estoy profundamente mortificado por mis acciones en ese estado, y estoy comprometido a rendir cuentas, a seguir un tratamiento y a un cambio significativo. Pero eso no excusa ‌lo que hice. No soy nazi ni antisemita. Amo ⁠a los judíos", añadió.

Ye también se ⁠arrepintió de haber expresado en el pasado su admiración por Adolf Hitler y de haber utilizado imágenes de la esvástica.

La Liga Antidifamación, que ‍hace un seguimiento del antisemitismo, emitió un comunicado en el que calificaba sus disculpas de tardías y recordaba ⁠sus comentarios antisemitas previos.

"La disculpa de ‌Ye al pueblo judío llega con retraso y no deshace automáticamente su larga historia de antisemitismo -la canción antisemita 'Heil Hitler' que creó, los cientos de tuits, las esvásticas y las innumerables referencias al Holocausto- y todo el sentimiento de dolor y traición que causó", dijo ‌un portavoz ‌en un comunicado a Reuters.

"La disculpa más sincera sería que no volviera a tener comportamientos antisemitas en el futuro. Le deseamos lo mejor en su camino hacia la recuperación", añadió el comunicado.

El próximo álbum de Ye, "Bully", saldrá a la ​venta el viernes, según el sitio web de Spotify.

El rapero se refirió en el anuncio a su lucha con su trastorno del estado de ánimo a lo largo de los años.

"El trastorno bipolar viene con su propio sistema de defensa. La negación. Cuando estás maníaco, no piensas que estás enfermo. Crees que los demás exageran. Sientes que estás viendo ‍el mundo con más claridad que nunca, cuando en realidad estás perdiendo el control por completo", escribió.

Ye escribió que hace 25 años tuvo un accidente de auto que le causó importantes daños cerebrales que, según él, no fueron diagnosticados correctamente hasta 2023. Añadió que el descuido médico ​causó problemas de salud mental que condujeron a su diagnóstico bipolar de tipo 1.

El compositor dijo que estar en "un episodio maníaco de cuatro meses ​de comportamiento psicótico, paranoico e impulsivo" a principios de 2025 destruyó su vida.

Ye añadió que "tocó fondo hace unos meses" y tuvo ⁠pensamientos de no querer "estar aquí nunca más".

El rapero de "Stronger" dijo anteriormente que estaba en el espectro autista, no que tuviera un trastorno bipolar.

Con información de Reuters