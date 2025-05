Taylor Swift dice que ha tomado el control de todo su catálogo musical

Foto de archivo de Taylor Swift en la entrega de los Grammys en Los Angeles, California

La superestrella del pop Taylor Swift dijo el viernes que había comprado los "masters" de sus primeros seis álbumes, lo que le da el control de toda su música después de una disputa con su antiguo sello discográfico.

Los "masters" de Swift habían sido vendidos en 2019 y la cantante dijo que no se le dio la oportunidad de comprarlos en ese momento. Regrabó cuatro de los álbumes con el subtítulo "Taylor's Version".

El viernes, Swift dijo que había comprado las grabaciones originales al actual propietario Shamrock Capital. No se revelaron los términos financieros.

"He estado rompiendo a llorar de alegría a intervalos aleatorios desde que me enteré de que esto realmente está sucediendo", dijo en un comunicado en su página web. "Realmente puedo decir estas palabras: Toda la música que he hecho (...) ahora me pertenece".

(Reportaje de Lisa Richwine en Los Ángeles; Editado en español por Juana Casas)