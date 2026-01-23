La familia Beckham, en el centro de las disputas por las marcas de los famosos

FOTO DE ARCHIVO: David Beckham y familia estrenan su nuevo programa de Netflix

La "marca Beckham" siempre es lo primero, dijo Brooklyn Beckham en un arrebato contra sus padres David y Victoria esta semana que puso de relieve las protecciones legales que un número creciente de familias famosas ‍conceden a sus propios nombres.

La publicación en Instagram ⁠del hijo mayor de David y Victoria Beckham no sólo alimentó los cotilleos en línea en todo el mundo, sino que también puso de relieve un aspecto más inusual de las marcas registradas de famosos.

Según los registros del Reino Unido, los nombres de los cuatro hijos de David y Victoria están registrados como marcas, y Victoria figura como propietaria en calidad de madre y tutora. El nombre de Brooklyn se registró como marca en Gran Bretaña en 2016, cuando tenía 17 años.

El registro de Brooklyn, que cubre belleza, cosméticos, ropa, juguetes y entretenimiento y otras clases, según la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, expirará en diciembre.

¿A QUÉ SE DEBE LA DISPUTA POR LA MARCA?

En su mensaje Brooklyn afirmaba que, antes de su ‌boda en 2022 con Nicola Peltz, hija del multimillonario e inversor activista estadounidense Nelson Peltz, sus ⁠padres le habían presionado "para que cediera los derechos sobre mi nombre".

Dijo ⁠que su familia valoraba "la promoción pública y los avales por encima de todo. La marca Beckham es lo primero".

Brooklyn no ha dado más detalles sobre lo que le pidieron que firmara y los representantes de sus padres no han respondido a ‍las peticiones de comentarios de Reuters y no parece que se hayan pronunciado sobre el asunto.

En febrero de ese año, Authentic Brands Group se asoció estratégicamente para copropietar y gestionar la ⁠marca de David Beckham. No está claro si la ‌marca de Brooklyn estaba implicada.

Los famosos llevan mucho tiempo registrando sus nombres para productos derivados, y esta práctica ha aumentado con el auge de los patrocinios y las redes sociales para evitar que otros se beneficien de sus nombres sin permiso.

Las disputas sobre estas marcas no son infrecuentes. La cantante australiana Kylie Minogue se opuso a los intentos de la estrella estadounidense Kylie Jenner de registrar "Kylie" para uso comercial, alegando su uso anterior y el riesgo de confusión ‌para el consumidor. Minogue ‌dijo más tarde que ambas habían llegado a un acuerdo.

La cantante Katy Perry lleva años enfrentada a un diseñador de moda de Sidney cuya marca utiliza su nombre de nacimiento, "Katie Perry".

¿QUÉ OPCIONES TIENE BROOKLYN?

La multimillonaria empresa familiar de los Beckham fue creada por David, ex capitán de la selección inglesa de fútbol que firmó una serie de acuerdos comerciales cuando jugaba en el Manchester United y el Real Madrid ​en los años 90 y 2000, y Victoria, miembro de las Spice Girls, el grupo de pop más importante del Reino Unido en su momento.

Victoria lanzó su propia marca de moda en 2008 y una marca de belleza en 2019, y la pareja ha prestado cada uno su nombre a múltiples productos, incluidas colaboraciones con otras marcas.

Sus cuatro hijos, Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper Seven, hacen frecuentes apariciones en los desfiles de Victoria y en internet. Brooklyn y Romeo han colaborado con marcas.

James Corlett, socio director del bufete de abogados Beyond Corporate Law, afirma que registrar nombres de niños para su futuro uso comercial es inusual, ‍pero no carece de precedentes.

"Estamos hablando de dos personas muy famosas en los años 90 y los 2000 en particular, que se unieron para crear una marca poderosa, que obviamente ha sido protegida mediante el uso de marcas registradas", dijo.

"Han sido muy inteligentes y astutos en el uso de las marcas. Y creo que el registro del nombre de Brooklyn no es más que una extensión de eso".

Corlett dijo que Brooklyn, que ahora tiene 26 años, podría tratar de oponerse a cualquier nuevo ​registro o ampliación de la marca familiar de su nombre cuando llegue el momento de la renovación.

Si el nombre no se ha utilizado activamente, podría impugnar la renovación o solicitar una marca que pudiera explotar de forma independiente.

"Ahí es donde las cosas se ponen ​potencialmente muy interesantes", dijo. "El elemento clave del nombre de Brooklyn es la parte 'Beckham', que potencialmente entraría en conflicto con los registros existentes de Beckham".

Cualquier disputa podría resolverse en última instancia mediante negociación, limitando potencialmente el uso del ⁠nombre de Brooklyn en categorías fundamentales de la "marca Beckham", como la moda o las fragancias, añadió.

Brooklyn ya marcó un cambio al añadir Peltz a su apellido después de casarse y utiliza el nombre para comercializar su salsa picante Cloud23, firmando con las iniciales "BPB".

(Reportaje de Paul Sandle y Marie-Louise Gumuchian; edición de Rachel Armstrong y Philippa Fletcher, Editado en español por Juana Casas)