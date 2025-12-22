Barry Manilow anuncia que tiene cáncer y reprograma conciertos por una operación

FOTO DE ARCHIVO-El cantante Barry Manilow actúa durante la celebración de "The Last Night of the Proms" en Hyde Park, Londres

Por Danielle Broadway ‍y Marie-Louise Gumuchian

LOS ÁNGELES, EEUU, 22 dic (Reuters) - El cantautor estadounidense Barry Manilow anunció este lunes a ‍través de Instagram que ⁠le diagnosticaron un cáncer de pulmón, lo que le ha llevado a reprogramar sus conciertos mientras se somete a una intervención quirúrgica.

"Como muchos de ustedes saben, recientemente pasé por seis semanas de bronquitis seguidas de una recaída de otras cinco semanas", escribió el ganador de un Grammy, de 82 años, en el comunicado de Instagram.

"Aunque ‌ya había superado la bronquitis y estaba de ⁠vuelta en el escenario en ⁠el Westgate Las Vegas, mi maravilloso médico ordenó una resonancia magnética sólo para asegurarse de que todo estaba ‍bien. La resonancia magnética descubrió un punto canceroso en mi pulmón izquierdo que necesita ⁠ser extirpado", dijo.

Manilow incluyó en ‌su publicación el nuevo calendario de sus conciertos y dijo que espera sentirse mejor en febrero, ya que su tratamiento no requiere radiación ni quimioterapia.

"Sólo sopa de pollo y reposiciones de 'I Love Lucy'", escribió ‌Manilow, en ‌referencia a una clásica comedia de televisión estadounidense.

El cantante terminó instando a la gente a hacerse pruebas si tienen algún problema de salud.

Manilow, cuyos éxitos incluyen canciones como "Mandy", "Copacabana" y "Can't Smile Without ​You", tiene una carrera de más de 60 años.

Estudió teatro musical en el New York College of Music y en la Juilliard School.

Además de compositor, Manilow ha trabajado en numerosas películas, espectáculos de Broadway y producciones televisivas.

Ha actuado en la película "Hellboy II: El ejército dorado" y en los ‍programas de televisión "Family Guy" y "Will y Grace".

Manilow se casó con su novia del instituto, Susan Deixler, en 1964, pero el matrimonio duró poco.

En 2017, habló por primera vez sobre su homosexualidad y su romance secreto de casi ​40 años con su marido Garry Kief, y dijo que temía decepcionar a sus fans, en su mayoría mujeres, si ​hubiera salido del closet hace décadas.

Manilow y su mánager Kief, a quien conoció en 1978, llevaban ⁠años juntos antes de casarse discretamente en Palm Springs, California, en 2014.

(Reportaje de Danielle Broadway y Marie-Louise Gumuchian; edición de Barbara Lewis. Editado en español por Juana Casas)