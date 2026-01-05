Reyes Magos: 3 lugares de CABA para pedir roscas de reyes, tortas y celebrar este 6 de enero

En la Ciudad de Buenos Aires, panaderías y pastelerías artesanales presentan propuestas especiales que respetan la tradición

La celebración de Reyes Magos mantiene viva una tradición que combina historia, rituales y gastronomía. Cada 6 de enero, las mesas se llenan de preparaciones especiales, con la rosca de reyes como gran protagonista. En la Ciudad de Buenos Aires, distintas propuestas artesanales ofrecen versiones clásicas y reinterpretadas para acompañar la fecha.

Más allá del origen religioso, el Día de Reyes se consolidó como un momento de encuentro familiar y disfrute compartido. Panaderías y pastelerías apuestan a recetas cuidadas, materias primas de calidad y elaboraciones limitadas que convierten esta celebración en una experiencia gastronómica destacada.

Las Medialunas del Abuelo y la rosca de reyes artesanal

Fiel a su lema “La tradición más rica”, Las Medialunas del Abuelo vuelve a sumarse a la celebración de Reyes Magos con una rosca de reyes de elaboración artesanal. Disponible del 30 de diciembre al 6 de enero en todas sus sucursales y a través de aplicaciones, la propuesta respeta la receta clásica y pone el foco en el proceso.

La masa se prepara con harina 0000, huevos, leche, miel y materia grasa, combinados con masa madre que permite una fermentación lenta y pareja. El resultado es una textura esponjosa y un aroma profundo, coronados con crema pastelera casera elaborada a diario. La decoración tradicional con cerezas, higos y azúcar grana completa una pieza de 600 gramos, presentada en bolsa institucional.

Alo’s Boutique y una versión premium para reyes magos

Con la llegada del Día de Reyes, Alo’s Boutique incorpora a su oferta una rosca artesanal que reinterpreta el espíritu del pan dulce compartido desde la mirada del chef Alejandro Féraud. La pieza, de formato trenzado, se elabora con materias primas de calidad premium y una combinación de rellenos que elevan la experiencia.

Higos confitados, pasta de almendras y naranja forman el corazón de esta rosca, que se finaliza con crema pastelera de vainilla natural. Producida en cantidades limitadas y pensada para compartir. La propuesta se integra a la identidad de Alo’s en formato boutique, donde conviven panadería, pastelería, platos listos y vinos de pequeños productores, reforzando el vínculo entre gastronomía artesanal y cocina cotidiana.

Gontran Cherrier y la tradición francesa del día de reyes

Desde recetas tradicionales hasta versiones premium e internacionales, las opciones para el Día de Reyes en CABA reflejan el valor de la elaboración artesanal y el disfrute compartido

Gontran Cherrier retoma la tradición francesa vinculada a los Reyes Magos con su clásica Galette des Rois. Disponible del 2 al 18 de enero, esta especialidad se prepara de manera artesanal y respeta la receta original: hojaldre francés relleno de frangipane, una mezcla de crema de almendras y crema pastelera.

La galette incluye en su interior la tradicional fève, una figura de porcelana que consagra Rey o Reina del día a quien la encuentra. Se ofrece en formato cuadrado de 20 centímetros de lado, con corona y figura incluidas, y se elabora únicamente a pedido con 48 horas de anticipación para retirar en las sucursales de Palermo y Belgrano. Una alternativa distinta dentro de la gastronomía de Reyes que suma tradición europea a la celebración porteña.