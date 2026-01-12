Otra coronación de gloria: una hamburguesa nacida en Villa Crespo ganó el premio a la mejor del mundo

La Crispy Dubai, la hamburguesa que hizo tricampeón a Argentina.

La cadena de hamburgueserías La Birra Bar se consagró con el premio a la mejor hamburguesa del mundo, obteniendo su tercera estrella en el Dubai Burguer Championship. La alegría de los dueños que arrancaron en un pequeño local de Boedo y se volvieron internacionales.

La Birra Bar se alzó victoriosa entre veinte establecimientos de Emiratos Árabes Unidos y de diferentes países, con la presentación de la Crispy Dubai. Esta hamburguesa fue pensada especialmente para la competencia y conquistó los paladares de los jurados.

Qué tiene la hamburguesa Crispy Dubai

La Crispy Dubai tiene un pan de elaboración propia y una mezcla especial de carne Wagyu, productos que encantaron a los críticos y convirtieron a los argentinos en tricampeones. En la foto de publicidad de la hamburguesa puede verse que tiene queso y cebolla frita rebozada, para lograr el efecto crispy.

“Gracias a todos por el apoyo, por organizar un evento de semejante magnitud. Somos campeones”, sostuvieron en la cuenta de Instagram de La Birra Bar agradeciendo el galardón. Entre las hamburgueserías rivales se encontraban nombres de alto prestigio como Hundred Burgers (España), Holy Burger (Brasil), Rekas Burger (Suecia) y Burger & Beyond (Reino Unido).

La Birra Bar es una reconocida cadena de restaurantes en Argentina, creada en 2001 por Daniel, Roxana y Renzo Cocchia. Comenzó como una cafetería en Boedo y con el tiempo se convirtió en un destino gastronómico de renombre. Además de su compromiso con el café de especialidad, en 2014 La Birra Bar se embarcó en la misión de crear la hamburguesa perfecta. Tiene locales en Villa Crespo, Colegiales y sedes en Miami y España, logrando llevar el sello argentino al exterior.