Día de la Croqueta: 12 lugares de Buenos Aires para comer este plato clásico

Este Día de la croqueta encuentra en Buenos Aires un mapa diverso donde la gastronomía transforma un clásico en múltiples expresiones.

16 de enero, 2026 | 05.00

El Día de la croqueta celebra una preparación que atraviesa culturas y mesas, con versiones que van de lo tradicional a lo creativo. En Buenos Aires, la gastronomía adopta este bocado en múltiples estilos, combinando técnicas cuidadas, rellenos cremosos y frituras precisas. Un recorrido por croquetas que resumen identidad y oficio.

La Boquería

Las croquetas de papa rellenas de mozzarella se destacan por su equilibrio entre exterior dorado y centro cremoso. La receta parte de papas hervidas con ajo y laurel, puré suave y relleno generoso. Se sirven calientes con barbacoa casera y perejil, dentro de una carta de clásicos bien ejecutados.

Croquetas de papa y mozzarella con exterior dorado y centro cremoso, acompañadas por salsa barbacoa casera

A Coruña

En esta cantina española de Versalles, las croquetas de cantimpalo presentan bechamel espesa, embutido picado y un rebozado crocante. Llegan con mayonesa de pimentón ahumado. También hay una opción de pescado y langostinos, ideal para abrir el tapeo con vermut o cerveza tirada.

Bechamel espesa y rebozado crocante definen a estas croquetas de cantimpalo, ideales para el tapeo de impronta española

Ronconcon

La versión de ají de gallina condensa el espíritu latino del lugar. Rebozadas en casabe de mandioca, resultan crocantes por fuera y cremosas por dentro. Se acompañan con salsa ocopa, maní y jalea de ají amarillo, logrando un balance preciso entre picante y dulzor.

Croquetas de ají de gallina con rebozado de mandioca y salsas que equilibran picante y dulzor

Bestial Fly Bar

Las croquetas de ají de gallina se presentan como una entrada liviana y bien pensada. El rebozado de panko aporta textura pareja y resguarda un relleno especiado. Se sirven con salsa de la casa, ideales para compartir en un entorno donde diseño y coctelería completan la experiencia.

Una versión liviana de ají de gallina, con panko crocante y relleno especiado, pensada para compartir

Punto Mona

Las croquetas de papa y queso funcionan como bocado de bar: fritura justa, interior untuoso y exterior crocante. Se acompañan con ketchup casero de perfil ácido. La propuesta prioriza insumos y ejecución, y dialoga con una carta de cócteles de carácter.

Croquetas de papa y queso con fritura justa y ketchup casero, en clave de bocado de bar

Villegas Resto

Dentro de las entradas, aparecen arancini de ternera con romero y alioli de rúcula. La preparación integra técnica y equilibrio, sumándose a una cocina de raíces ganaderas con mirada contemporánea, pensada para compartir y abrir el apetito antes del recorrido principal.

Arancini de ternera con romero y alioli de rúcula, como entrada de perfil técnico y equilibrado

Corte Charcutería

La carta ofrece dos versiones: croquetas de jamón crudo con bechamel sedosa y romesco, y una alternativa de morcilla cremosa con alioli de porotos fermentados. Ambas reflejan el respeto por la materia prima y el oficio artesanal que define al lugar.

Croquetas de jamón crudo o morcilla cremosa que destacan la materia prima y el trabajo artesanal

Madre Rojas

Las croquetas de cecina wagyu proponen un giro creativo. Apanadas en panko y fritas en grasa wagyu, se sirven con miel de gochujang y alioli. El resultado combina intensidad, técnica y un perfil de sabor singular dentro de una propuesta de alto nivel.

Croquetas de cecina wagyu fritas en su propia grasa, con miel de gochujang y alioli

Neko

Las croquetas de ají amarillo, aptas para celíacos, parten de una bechamel con harina de arroz y panko sin TACC. Se coronan con trucha curada y katsuobushi. Se presentan en porciones ideales para compartir y armonizan con pisco sour clásico.

Croquetas sin TACC de ají amarillo, coronadas con trucha curada y katsuobushi

Ribs al Río

La versión de bondiola ahumada resume el espíritu del smokehouse. El relleno integra cerdo ahumado, bechamel y queso pategrás. Se sirven con alioli y barbacoa black, logrando profundidad y equilibrio en cada bocado.

Croquetas de bondiola ahumada con bechamel y queso, acompañadas por alioli y barbacoa black

Bilbao

Las croquetas de jamón ibérico y provoleta presentan una bechamel más espesa y sabor intenso. Doradas y crujientes, se acompañan con pesto de albahaca y almendras. Funcionan como tapa para compartir, con vermouth o cerveza fría.

Croquetas de jamón ibérico y provoleta, de sabor intenso y textura crujiente, pensadas para el tapeo

Sifón

Disponibles en Chacarita, las croquetas de hongos a la plancha se integran a una bechamel suave y se sirven con romesco. Un plato de perfil casero, pensado para acompañar vermuts y cócteles con soda, fiel al ritmo relajado del lugar.

Croquetas de hongos con bechamel suave y romesco, en un plato de perfil casero y relajado.

