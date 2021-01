Pasó la primera semana de competencia y ya algunos equipos se perfilan como candidatos en la Liga Master Flow, el torneo más importante de League of Legends del país. Tras las primeras tres fechas, el único invicto es Undead Gaming, el vigente campeón que mostró sus credenciales y se afirma como candidato a repetir el título.

Durante la primera jornada, sorprendió por su fortaleza el equipo representativo de San Lorenzo que se llevó por 13 a 0 su enfrentamiento contra Stone Movistar, la escuadra del tenista Diego Schwartzman. Por su parte, los no-muertos derrotaron sin atenuantes a River Plate Gaming. El representativo de Boca debutó con victoria al igual que los equipos de Globant, Savage y New Indians.

El jueves se llevó a cabo la segunda fecha en la que el equipo de Globant derrotó a CASLA Esports, en una partida muy peleada y con una actuación destacada de Damian Nate Rea. River Plate Gaming pudo revertir la imagen que dejó el día anterior al ganar su enfrentamiento contra New Indians, el equipo del ex basquetbolista Fabricio Oberto.

En la tercera jornada se enfrentaron Globant Emerald y Undead Gaming, en un cruce de invictos. En esta partida Undead demostró por qué es el campeón y dejó en claro que el que quiera superarlo deberá esforzarse mucho y ser implacable. Además se dio uno de los clásicos argentinos más esperados cuando se confirmaron los equipos que participarían de la Liga Master Flow: CASLA derrotó a Boca Juniors Gaming.

Así como Undead Gaming ganó sus tres partidas de la semana, tanto Naguará como New Pampas no pudieron hacer pie y se fueron derrotados en las tres jornadas. Ambos equipos son debutantes en la Liga Master Flow. Mientras detrás de Naguará está el reconocido youtuber The Donato, el ex tenista Guillermo Coria creó a los Pampas en septiembre pasado con una fuerte inversión en una estructura que incluye representantes en Fortnite, Counter Strike: Global Offensive, Call of Duty, League of Legends y FIFA.

La Liga Master Flow se desarrollará entre enero y agosto, y está dividida en 2 splits: el Apertura que se juega de enero a abril y el Clausura, de mayo a agosto. Los 12 equipos se enfrentarán durante 22 jornadas todos contra todos. Las mejores ocho escuadras clasificarán a los playoffs, que definirán a los 2 equipos que jugarán la gran final. Los campeones de cada split clasificarán al regional, el paso previo para entrar en la promoción de ascenso hacia la Liga Latinoamericana de League of Legends, el torneo continental más importante de la región (del que ya participa Undead Gaming).

La tabla de posiciones