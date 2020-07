Ubisoft Forward: A qué hora y cómo ver la conferencia desde Argentina

La industria de los videojuegos no sólo no paró frente a la pandemia del coronavirus sino que hasta creció frente al encierro de millones de usuarios que dedicaron su tiempo a las consolas y la PC. En ese contexto, los lanzamientos y novedades no dejan de suceder y ahora es el turno de Ubisoft y su conferencia Forward.

Con la E3 cancelada debido a la situación sanitaria que atraviesa el mundo, las desarrolladoras se volcaron a realizar sus propios eventos online para promover las novedades y generar niveles de hype récord en los jugadores.Con la PS5 y la Xbox SeriesX cada vez más cerca de llegar al mercado, las novedades para fines de 2020 y comienzos de 2021 tienen un sabor especial y Ubisoft tiene como atraparnos con Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, el battle royale Hyper Scape y Far Cry 6, del que se filtraron algunas cosas en los últimos días por un error.

Cómo ver online y en vivo Ubisoft Forward

El evento masivo de la compañía será transmitido desde varias vías. Por supuesto que podrá verse desde el canal oficial de Youtube y también desde Twitch. En Argentina, la hora de inicio está pautada para las 16

Un regalo para todos: ¿Cómo descagar Watch Dogs 2 gratis para PC?

Durante el domingo, Ubisoft permitirá la descarga gratis de Watch Dogs 2 en PC. Para hacerlo sólo hay que seguir unos simples pasos.

La descarga se debe realizar durante el pre show y antes de que termine la conferencia.

Para reclamar una copia gratis se debe entrar a la plataforma Uplay con usuario y contraseña. Si no tenés, deberás crearte uno.

Luego, se deberá acceder a la página del juego en la tienda y reclamar sin costo alguno una copia.

Filtraciones de Far Cry

Una filtración en una lista de la PlayStation Store de Hong Kong dejó al descubierto algunos detalles del juego de la ya mítica saga. El villano será encarnado por Giancarlo Espósito (Gus Fring en Breaking Bad). Se llmará Anton Castillo y será el dictador de la isla de Yara, que promete ser el mapa más grande de Far Cry, “un paraíso tropical congelado en el tiempo”.

Junto a Castillo se pudo ver en la imagen del juego a su hijo Diego, quien se encamina a seguir sus pasos sangrientos. Algunos especulan con que Diego es nada más y nada menos que una versión jóven de Vaas, el villano de Far Cry 3.

La fecha de lanzamiento sugerida por la publicación está fijada en el 18 de febrero de 2021. En tanto que también se afirma que habrá actualización gratuita de PS4 a PS5 para quienes compren el juego.