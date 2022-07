Riot Games celebró Guardianas Estelares con #TransformaTuDestino

Riot Games lanzó Guardianas Estelares, su homenaje a la chica mágica, un género de anime dedicado a empoderar a las mujeres jóvenes.

Riot Games celebró el poder transformador de los videojuegos con el lanzamiento especial de #TransformaTuDestino, un video inspirado en la historia de animé Guardianas Estelares. El estreno impactará en algunos de los juegos de la compañía desarrolladora (League of Legends, League of Legends: Wild Rift y Legends of Runeterra) con una experiencia de 10 semanas.

Guardianas Estelares es un homenaje de Riot Games a la chica mágica (mahō shōjo), un género de anime que empodera a las mujeres jóvenes, remarca el valor de las buenas amistades y celebra las representaciones auténticas de uno mismo. Para celebrarlas, la compañía responsable de League of Legends, decidió festejarlo con un videoclip del himno del evento Everything Goes On de Porter Robinson, protagonizado por cosplayers latinas como Valentina Kryp, GirlOfNox y Peyton.

Pero el lanzamiento musical no fue la única forma en la que Riot Games decidió celebrar a las Guardianas Estelares sino que también lo hace con una experiencia mágica de 10 semanas que reúne tanto a jugadores como a fanáticos del animé de todo el mundo. Y lo festeja en tres de los títulos más importantes de la compañía: League of Legends, League of Legends: Wild Rift y Legends of Runeterra.

Novedades para League of Legends

El juego más popular de Riot lanzará 12 aspectos nuevos de Guardianas Estelares, una experiencia narrativa dentro del cliente titulada Guardianas Estelares: Otro Cielo, una campeona completamente nueva y un pase de evento que desbloquea más contenido exclusivo:

Lanzamiento de campeona: Nilah, la Alegría Desatada (tiradora).

Aspectos: Akali Guardiana Estelar (legendario), Kai'Sa Guardiana Estelar (legendario), Ekko Guardián Estelar, Sona Guardiana Estelar, Taliyah Guardianas Estelares, Quinn Guardianas Estelares, Nilah Guardiana Estelar y Rell Guardiana Estelar; Morgana Némesis Estelar y Fiddlesticks Némesis Estelar; Ekko Guardián Estelar prestigioso y Syndra Guardiana Estelar prestigiosa.

Pase del evento Guardianas Estelares para LoL (y TFT).

Regresa el modo de juego Libro de Hechizos Definitivo.

Nuevos gestos, chromas y centinelas.

Experiencia narrativa dentro del cliente: Guardianas Estelares: Otro Cielo (exclusivo de LoL).

Los jugadores serán testigos, a través de partidas de LoL y TFT, de una conmovedora historia de amor, pérdida, perdón y amistad desde la mirada de un nuevo equipo comandado por Akali y Kai'Sa. Al mismo tiempo, cuando completen misiones de campeón dentro del juego, fortalecerán su ''vínculo'' con las distintas Guardianas y desbloquearán recompensas y nuevas historias en el camino.

Guardianas Estelares de Riot Games.

Novedades para Wild Rift

El MOBA de Riot Games para dispositivos móviles, presenta a las nuevas y viejas Guardianas Estelares durante el evento, como también su propia experiencia narrativa dentro del cliente que incluye a los familiares de las Guardianas Estelares:

Aspectos: Orianna Guardiana Estelar, Seraphine Guardiana Estelar, Ahri Guardiana Estelar, Senna Guardiana Estelar, Xayah Guardiana Estelar, Rakan Guardián Estelar y Miss Fortune Guardiana Estelar; Rakan Guardián Estelar redimido y Xayah Guardiana Estelar Redimida.

Pase del evento Guardianas Estelares para WR.

Experiencia narrativa dentro del cliente (Exclusivo de WR).

Los jugadores acompañarán a Xayah en su viaje para salvar a Rakan con la ayuda de algunas nuevas Guardianas Estelares. Ayudarán a subir de nivel a su equipo y a sus familiares a través de una serie de misiones en el juego, pelearán contra monstruos del caos y seguirán a las valientes Guardianas mientras aprenden a perdonar y a formar nuevas amistades.

Novedades para Legends of Runeterra

El juego de cartas digital celebrará con el lanzamiento de cartas, aspectos, Guardianes y tableros con la temática de Guardianas Estelares: