PS Plus ofrece importantes rebajas en las tres membresías anuales de su servicio de suscripción.

PlayStation anunció importantes rebajas en su servicio de suscripción hasta el próximo 20 de diciembre. La oferta se puede aprovechar en los tres tipos de membresía que ofrece PS Plus para sus suscriptores y permitirá el acceso a un catálogo que abarca desde juegos sin costo una vez al mes, clásicos y hasta probar títulos populares en vitrina.

Se acerca la navidad y PlayStation anunció un descuento más que considerable en su servicio de suscripción anual. La oferta está disponible entre el 12 y el 20 de diciembre y quienes accedan a ella podrán ahorrarse 20 dólares, cualquiera sea la membresía que elijan. Es decir, que quienes quieran PlayStation Plus Essential deberán abonar solo 19,99 dólares por un año de suscripción, mientras que los que deseen PlayStation Plus Extra pagarán 46,99 dólares y aquellos que quieran tener PlayStation Plus Deluxe tendrán que desembolsar 56,99 dólares.

Qué ofrece cada plan de PS Plus

El servicio de transmisión en la nube todavía no está disponible en América Latina, por lo que en esta región no se puede acceder a la suscripción premium. En su lugar se encuentra la opción de PlayStation Plus Deluxe, que incluye el catálogo de juegos de la PlayStation original, PS2 y PSP, además de versiones de prueba de juegos por tiempo limitado. También incluye beneficios de los niveles Essential y Extra.

PlayStation Plus Essential : ofrece los mismos beneficios que se obtenían con la suscripción clásica. Se destacan los dos juegos gratis mensuales descargables, descuentos exclusivos, almacenamiento en la nube para juegos guardados y acceso al multijugador online. El valor usual es de 6.99 dólares mensuales , mientras que quienes se suscriben de forma trimestral abonan 16.99 dólares . Aquellos que adquieren la suscripción anual deben desembolsar 39.99 dólares .

Cómo obtener la membresía PS Plus

Es preciso recordar que en el caso de Argentina, a las compras en moneda extranjera realizadas con tarjeta de crédito o débito se le deben sumar los impuestos establecidos por el Gobierno para evitar la fuga de divisas. En el caso de PS Plus, al momento de abonar el resumen de la tarjeta se pagará además el 8% a los servicios digitales, el 21% de IVA y el 35% a cuenta de ganancias.