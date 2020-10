PS Plus octubre 2020: Vampyr y Need for Speed Payback ya se pueden descargar gratis Los nuevos juegos gratis del mes estarán disponibles desde el martes 6 de octubre de 2020.

06 de octubre, 2020 | 13.16 PlayStation habilitó la descarga gratuita de Vampyr y Need For Speed: Payback para los usuarios con membresía de PS Plus de PS4. Cómo descargar los juegos. El relato sobre el COVID en la Ciudad Juegos gratis de octubre para PlayStation 4: Sony, la compañía desarrolladora de PlayStation, dejó disponible la descarga de Vampyr y Need for Speed: Payback desde este martes 6 de octubre y los juegos podrán ser adquiridos sin costo desde la tienda de la consola. Para poder sumar los juegos a la biblioteca personal, los usuarios de PlayStation 4 deberán contar con PS Plus, que también puede ser adquirida desde la tienda. La memebresía permite jugar online a la mayoría de los juegos de la consola y otorga acceso a la descarga de dos juegos gratis al mes, seleccionados por la emrpesa. MÁS INFO Gaming Among Us: cómo jugar a las escondidas, el nuevo modo que es furor Cómo obtener la membresía PS Plus Para conseguir PS Plus sólo hay que comprarla desde la store de PlayStation. Al momento, Sony ofrece tres paquetes distintos: uno mensual por 6.99 dólares, uno trimestral por 16.99 y un pase anual por 39.99. Es preciso recordar que en el caso de Argentina, a las compras en moneda extranjera realizadas con tarjeta de crédito o débito se le deben sumar los impuestos establecidos por el Gobierno para evitar la fuga de divisas. En el caso de PS Plus, al momento de abonar el resumen de la tarjeta se pagará además el 8% a los servicios digitales, el 21% de IVA y el flamante 35% a cuenta de ganancias. Need for Speed: Payback El clásico videojuego de autos y carreras callejeras desarrollado por Electronic Arts lanzó esta entrega en 2017 y es hasta el momento la ante última de la saga que recorrió todas las consolas de Sony. En Payback la acción transcurre en la ficticia ciudad de Fortune Valley, inspirada en Las Vegas, donde Tyler, Mac y Jess tratarán de derrotar a la organización criminal The House.. Vampyr: Lanzado el 5 de junio de 2018, el juego producido por Focus Home Interactive pone a los jugadores en la piel del doctor Jonathan Reid, un vampiro que lucha por encontrar la cura a una misteriosa gripe que azota a Londres 1918 mientras escapa de quienes lo quiere cazar. Si bien tuvo críticas mixtas, Vampyr fue valorado por algunos de sus detalles y por una característica particular: Sólo tiene un espacio para guardar la partida, una condición que no permite volver a atrás si el jugador quiere cambiar sus decisiones. TWITTER

