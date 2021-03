Horizon Zero Dawn estará disponible gratis en PlayStation Store entre el 19 de abril y el 14 de mayo

Sony volvió a lanzar su iniciativa "Play At Home" con una lista de 10 videojuegos que serán gratis para los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5. Entre los importantes títulos que la compañía japonesa ofrece se destaca uno en particular: Horizon Zero Dawn. El videojuego de acción y aventura, con su contenido descargable incluido, estará disponible para descargar entre el 19 de abril y el 14 de mayo.

En abril del 2020 y con una pandemia en pleno auge, Sony lanzó "Play At Home", una iniciativa para propiciar que los usuarios de sus consolas se quedaran en casa. La forma que eligieron desde PlayStation fue ofrecer algunos de sus títulos más importantes de forma gratuita, aún para aquellos que no cuentan con una suscripción a PlayStation Plus.

Si bien hay cada vez más vacunas en todo el mundo, la pandemia no terminó. Con nuevas olas de contagio en todo el planeta, Sony decidió anunciar que la segunda edición de su iniciativa tendrá una duración de cuatro meses. El primer título en estar disponible para descarga gratuita fue Ratchet & Clank, que puede conseguirse hasta el 31 de marzo, inclusive.

La segunda entrega será entre el 25 de marzo y el 22 de abril e incluirá nueve videojuegos de desarrolladores independientes que se podrán jugar tanto en PS4 como en PS5. La elección de estos títulos no es azarosa: en la edición del año pasado Sony había explicado que la iniciativa también incluía un fondo de ayuda para los pequeños estudios que sufrieron más las consecuencias económicas de la pandemia y el encierro.

Pero la bomba del anuncio de Sony llegó con la confirmación de que entre el 19 de abril y el 14 de mayo, el título disponible para la descarga gratuita será Horizon Zero Dawn, uno de los videojuegos más vendidos para PS4, y uno de los mejores del 2017 y de toda esa generación de consolas. Claro que esta oportunidad tampoco es casual ya que a finales del 2021 llegará Horizon Forbidden West, la secuela que se podrá jugar en PS4 y PS5.

Juegos independientes que tendrán descarga gratuita entre el 25 de marzo y el 22 de abril

Abzu

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission (para PS VR)

Moss (para PS VR)

Thumper (para PS VR)

Paper Beast

¿Cómo descargar los juegos gratuitos?

Lo más importante es aclarar que para adquirir esta lista de videojuegos no es necesario tener una suscripción a PlayStation Plus. Solamente deberás tener una cuenta de PlayStation Network (PSN).

Una vez que tengas tu usuario de PSN tendrás que ingresar en la tienda de PlayStation, donde podrás encontrar el apartado de "Play At Home". Ahí mismo encontrarás los títulos gratuitos. Solo deberás cliquear en "Agregar a la biblioteca" y ya tendrás el videojuego en tu biblioteca para siempre, aún después de que termine el período de descarga gratuita indicado por PlayStation.