PlayStation Plus en agosto: el catálogo de juegos nuevos del mes

Se confirmaron los títulos que se incorporarán al catálogo de PlayStation Plus. Cuáles son.

En agosto de 2023, PlayStation Plus tiene diferentes propuestas que no te podés perder y que seguramente cautivarán a todos los gamers. Cuáles son los nuevos títulos.

Sea of Stars

Inspirada en los clásicos, narra la historia de dos Children of the Solstice, quienes tendrán que combinar sus poderes para poder defenderse de las amenazas del malvado alquimista, The Fleshmancer en un escenario ideal y sobre todo con mucha nostalgia por las producciones clásicas.

Moving Out 2

Con esta propuesta, sus jugadores retornarán al mundo de los Smooth Moves’ Furniture Arrangement and Relocation Technicians (F.A.R.T), en un escenario que cuenta con locaciones bastante interesantes y muchísimos desafíos por superar.

Destiny 2: La Reina Bruja

Tendrás que descubrir un misterio en el Mundo del Trono de Savathûn. Para hacerlo, tendrás a tu disposición armas para sobrevivir en un entorno lleno de mentiras. Es un país maravilloso con muchísima corrupción que alberga un poco de equilibrio de poder. Podrás personalizar tu armamento para dominarlo en su totalidad. Lo ideal es que puedas desatar poderosos combos para que tengas éxito en una memorable batalla.

Lost Judgment

Lost Judgment le otorga la posibilidad a los gamers de convertirse en un detective de peleas callejeras. Ante este escenario, un dúo de luchadores es llamado para investigar un crimen considerado como perfecto. Lo que podría haber sido una historia de venganza involucra muchos secretos ocultos. Por ello, será importante defender la ley y además pedir justicia.

Destroy All Humans 2 Reprobed

En esta oportunidad, Crypto regresa con características imperdibles. La idea es que puedas vengarte de todos los agentes y así destruyas su nave nodriza. Deberás crear alianzas con la especie que viene a colonizar el planeta para poder superar a tus enemigos.

Two Point Hospital: Jumbo Edition

Diseñá un hospital eficiente que deberá atender a residentes de Two Point County. Tendrás que ubicar salas y cuartos de tratamiento para albergar a cualquier paciente. Por eso es clave que crees una estrategia para poner en funcionamiento nuevos hospitales y, en este proceso, entrenar correctamente a tu equipo para que pueda atender todo tipo de enfermedades.

Source of Madness

Este título tiene como escenario principal el Loam Lands, un mundo que está inspirado en Lovecraft, el cual también es impulsado por procedimientos y aprendizaje automático de IA. Tendrás que descubrir los secretos más ocultos de Loam Lands y The Tower of Madness, la misteriosa Ciudadela de la Luna.

Cursed to Golf

El juego ideal para poner tus habilidades en el golf. Jugarás en campos que no solo tienen búnkeres y algunos sectores muy complicados. Además deberás superar varios obstáculos que te impedirán lograr tu objetivo de estar dentro de los primeros lugares de la clasificación.

Dreams

En esta propuesta vas a poder desatar toda tu creatividad para compartirlas ante la comunidad. Probablemente puedas crear juegos, música, películas o cualquier cosa en un mundo digital donde todo puede lograrse.

PJ Masks: Heroes of the Night

Deberás usar tus superpoderes para detener a todos tus enemigos. El escenario cuenta con ocho locaciones con las cuales podrás descubrir la amistad en compañía del trabajo en equipo y la colección de varios secretos.