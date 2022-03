PlayStation Plus cambia su suscripción en junio: cómo será y cuánto costará

PlayStation confirmó que a partir de junio ofrecerá tres niveles diferentes de membresía para PS Plus, su servicio de suscripción.

PlayStation anunció importantes cambios en su servicio de suscripción a partir de junio a nivel mundial con el objetivo de ofrecer contenido de alta calidad con una variadísima colección de juegos. De esta forma, PlayStation Plus ofrecerá tres niveles distintos de membresía y acá te contamos todo lo que tenés que saber al respecto.

Después de muchos meses de rumores y especulaciones, PlayStation finalmente confirmó que a partir de junio modificará PS Plus, su servicio de suscripción. En ese sentido, la compañía nipona explicó que la actualización se realizará de forma gradual: en junio comenzarán con varios mercados de Asia, mientras que luego se hará en América del Norte, Europa y el resto de los países donde se ofrece PS Plus.

La intención de PlayStation es que para el final del primer semestre del 2022, todos los suscriptores ya cuenten con la nueva membresía. Cabe destacar que una vez que llegue esta actualización, PlayStation Now dejará de existir como una opción independiente. De la misma forma, desde PS informan que los usuarios de PS Now migrarán a PS Plus sin un aumento en la tarifa de su suscripción al momento del lanzamiento.

Los tres tipos de membresía de PS Plus

PlayStation Plus Essential : ofrecerá los mismos beneficios que obtienen actualmente los miembros de PlayStation Plus . Entre los que se destacan los dos juegos gratis mensuales descargables, descuentos exclusivos, almacenamiento en la nube para juegos guardados y acceso al multijugador online. El valor será de 6.99 dólares mensuales , mientras que quienes se suscriban de forma trimestral abonarán 16.99 dólares . Aquellos que deseen adquirir la suscripción anual deberán desembolsar 39.99 dólares .

: ofrecerá los que obtienen los miembros de . Entre los que se destacan los dos juegos gratis mensuales descargables, descuentos exclusivos, almacenamiento en la nube para juegos guardados y acceso al multijugador online. El valor será de , mientras que quienes se suscriban de forma abonarán . Aquellos que deseen adquirir la deberán desembolsar . PlayStation Plus Extra: a los beneficios del nivel Essential se le agrega un catálogo de hasta 400 juegos para PS4 y PS5, incluidos éxitos de taquilla de PlayStation Studios y socios externos. Los juegos del nivel Extra se pueden descargar para jugar. Los valores son: 10.49 dólares mensuales; 27.99 dólares trimestrales; o 66.99 dólares anuales.