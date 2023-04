Ofertas de Pascua en Playstation: cuáles son los descuentos de hasta el 75%

Ya tenés un planazo para el fin de semana largo de Pascua: aprovechar los descuentos en videojuegos para PlayStation.

Si querías comprar The Last Of Us Parte 1, este es tu momento porque Sony decidió poner en oferta más de 2000 juegos para PlayStation entre los que se encuentra este videojuego que volvió a popularizarse por su adaptación a serie en HBO Max. Si lo estabas esperando para computadora, a partir de la semana pasada ya está disponible.

Si los zombies y el fin del mundo no son lo tuyo y estás buscando algo más tranquilo, hay videojuegos para todos los gustos. Desde el clásico Civilization en su edición número seis hasta el increíble Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Todas y todos los gamers podrán disfrutar de sus juegos favoritos en el fin de semana largo de Pascua.

Desde el 29 de marzo hasta el 12 de abril estarán disponibles títulos increíbles con hasta 85% de descuento, dependiendo del caso. Quedarse en casa a jugar a la play se convierte en un planazo de otoño para este fin de semana.

La promoción contempla más de 2000 juegos con descuento

Con las Rebajas de Primavera para el hemisferio norte y con las Ofertas de Pascua para el hemisferio sur, más de 2000 juegos se pueden adquirir a precios insólitos. Hasta esas fechas, los mejores títulos del mercado estarán con descuentos de hasta un 85%, tanto grandes clásicos como los más recientes lanzamientos.

Los más de 2000 videojuegos que ya se pueden adquirir con descuento en las dos consolas de Sony se podrán ver a través de este enlace. Allí, en la store oficial de PlayStation, podremos comprar cualquier juego de la promoción a precios nunca vistos.

Algunos de los títulos más conocidos con descuentos imperdibles