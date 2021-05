Netflix busca expandirse y apunta a la industria del gaming

En su búsqueda por abarcar todo el arco del entretenimiento, Netflix se está asesorando para un desembarco en la industria del gaming, una de las más rentables. De esta forma, intentará luchar contra Fortnite, al que considera su mayor competidor.

A esta altura, el crecimiento que experimentó la industria del gaming en los últimos años es innegable. Las gigantes tecnológicos y del entretenimiento no son ajenos a esto y ya se pudo ver el desembarco de compañías como Apple en el mundo de los videojuegos. Distintas fuentes señalan que es Netflix la compañía que está buscando expandir su influencia en los negocios y llegar a la industria de los videojuegos, una de las más rentables del entretenimiento.

En el universo de los servicios de streaming, Netflix es la mayor plataforma del mercado frente a Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max. Por el momento ninguno de sus competidores se acerca a los números mundiales que marca el gigante del streaming, pero frente a algunos videojuegos, Netflix todavía está lejos: sumando sus suscriptores con todos los de HBO no alcanzan a la cantidad de jugadores de Fortnite. Por eso es que el servicio de video on demand considera al battle royale creado por Epic Games como su principal competidor.

Según un reporte del portal The Information, Netflix llamó a "varios ejecutivos veteranos de la industria" para asesorarse de cara a una futura expansión. El mismo medio también revela que el modelo que está considerando el gigante del streaming es similar al de Apple Arcade. Se trata de una especie de "pack" de videojuegos a los que se accede a través de un pago mensual. De todos modos, todavía los planes de Netflix con respecto a su desembarco en el mundo de los videojuegos es una incógnita ya que no hubo declaraciones oficial al respecto.

Luego de la revelación de The Information, el sitio especializado Polygon se contactó con Netflix para ratificar la información, que si bien no fue confirmada por el representante del servicio de suscripción sí aseguró que buscan expandirse: "Nuestros miembros valoran la variedad y cantidad de nuestro contenido. Esta es la razón por la que hemos expandido nuestra oferta, desde series a documentales, películas y contenidos regionales en idiomas localizados, además de programas de reality TV".

"También disfrutan de poder conectar de una forma más directa con las historias que adoran -a través de shows interactivos como Bandersnatch y You v. Wild, o juegos basados en Stranger Things, To All The Boys o La Casa de Papel. Estamos muy entusiasmados en hacer más con el entretenimiento interactivo", continuó el representante de Netflix sobre la posibilidad de que la compañía desembarque en el gaming. Además de documentales, el gigante del streaming también creó series basadas en algunos videojuegos muy populares: DOTA, Castlevania, Resident Evil, The Witcher, League of Legends y Sonic.

Por otra parte, Netflix no es ajena al desarrollo de videojuegos. Basta recordar el título que comisionaron al estudio BonusXP, que se conoció como "Stranger Things 3: The Game" y se basó en la estética retro de la serie. Otros videojuegos producidos por el servicio de streaming fueron Netflix Infinite Runner y Narcos: Rise of the Cartel.