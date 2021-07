Liga Master Flow: cómo y dónde ver la final entre Globant y Savage

La final del Clausura de la Liga Master Flow entre Globant Emerald Team y Savage Esports se realizará el jueves 29 desde las 18 hs y se podrá ver a través de Twitch, YouTube y el canal 601 de Flow.

Este jueves 29 de julio desde las 18 se disputará la Gran Final del Clausura de la Liga Master Flow, el principal torneo de League of Legends del país. Globant Emerald Team y Savage Esports se enfrentarán en un choque al mejor de 5 partidas que no solo definirá al campeón del presente split sino también al equipo que se llevará un lugar en el Regional Sur, que otorga la posibilidad para disputar la Promoción/Relegación de la Liga Latinoamérica de LoL. La transmisión de la final comenzará con un show del rapero Ysy A y te contamos lo que tenés que saber sobre la apasionante definición que se viene.

Globant Emerald Team dominó completamente la fase regular y hasta se dio el lujo de levantar el pie del acelerador en las últimas fechas de la misma. Sin embargo en los playoff no quiso correr ningún tipo de riesgo y despachó con un contundente 3-0 a Naguará y 3-1 a New Pampas. GET enfrentará esta final con un roster muy experimentado en definiciones tanto locales como internacionales.

Por su parte, Savage Esports fue de menor a mayor durante la fase regular del Clausura y llegó a la definición envalentonado tras revertir un complicado 0-2 frente a Undead BK en las semifinales. Los Osos se ubicaron como segundos en la tabla general, solamente detrás de GET, y el equipo tiene a cuatro debutantes en una definición, por lo que habrá que ver si los nervios no les juegan una mala pasada. A pesar de ser un buen conjunto, Savage se destacó por sus actuaciones individuales más que por el desempeño grupal.

Cómo y dónde ver la gran final

La serie definitoria de la Liga Master Flow será el jueves 29 de julio desde las 18 hs. La final del certamen local más importante de League of Legends podrá verse a través del canal 601 de Flow y en los canales oficiales de LVP de YouTube y Twitch. Presentado por Flow Music XP, el show de apertura de la transmisión estará a cargo del reconocido rapero Ysy A, que viene de lanzar Acelera2 con Sixto Yegros, una canción que está cerca de alcanzar el millón de visualizaciones en YouTube.

Guiándose por cómo llega cada equipo tras una extensa temporada regular, Globant Emerald Team es el favorito pero Savage Esports llega entonado después de dar vuelta su choque de semifinales ante Undead BK, por lo que se viene una tremenda final entre dos de los mejores equipos de todo el año. El ganador no solo se coronará como campeón sino que también se ganará un lugar en el Regional Sur, un certamen que otorga una plaza en la Promoción/Relegación de la Liga Latinoamérica de LoL.