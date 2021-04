League of Legends: Wild Rift, cómo ver #LolcitoSalvaje

League of Legends: Wild Rift tendrá su primer invitacional el próximo sábado 17 de abril desde las 15 hs.

Hace solo 15 días Riot Games lanzó la beta de League of Legends: Wild Rift en Latinoamérica y ya es una sensación en el gaming mobile. Para seguir cautivando a jugadores y jugadoras, la compañía desarrolladora del MOBA más popular del mundo organiza #LolcitoSalvaje, el primer invitacional de Wild Rift en América Latina, del que participarán 40 reconocidos creadores de contenido y se realizará este sábado 17 de abril desde las 15 hs.

Inspirado en su hermano mayor para PC, Wild Rift es la más reciente apuesta de Riot Games por atrapar nuevos adeptos y por qué no también recuperar a aquellos que se alejaron de League of Legends. Con una comunidad ya definitivamente sólida en Legends of Runeterra, TFT y LoL, probablemente esta última sea la más consistente de todos los esports, desde la compañía desarrolladora buscan alcanzar lo mismo en Wild Rift. Para empezar a conseguirlo, organizaron un invitacional del que participarán 40 reconocidos creadores de contenido de toda la región.

En una entrevista con El Destape, Juan José Moreno (Riot Nebo), PR Manager de Riot, ya había adelantado que desde la compañía estaban empezando a desarrollar el ecosistema competitivo para Wild Rift. Aunque, claro, su intención no es forzarlo sino que se dé de una manera orgánica: "Queremos probar en el área competitiva, queremos que la gente tenga un camino claro a lo que es ser un jugador de esport".

Cómo y dónde ver #LolcitoSalvaje

El primer invitacional de Wild Rift en Latinoamérica enfrentará a ocho equipo de cinco integrantes cada uno. Serán 40 creadores de contenido los que deberán mostrar la destreza de sus pulgares y su habilidad como jugadores en mobile, un formato notablemente distinto al clásico de PC que enamoró a millones en todo el mundo. #LolcitoSalvaje comenzará este sábado 17 de abril, desde las 15 hs de Argentina. Para ver este divertido e inicial certamen los interesados podrán hacerlo desde los canales oficiales de Wild Rift LATAM de YouTube, Twitch y Facebook.

Quiénes participarán de #LolcitoSalvaje

NORTE

TeamHolaSilver: HolaSilver, Kameoyo, El Pister, Lukwer y KmanuS88.

TeamSanchan: Sanchan, Mechs, Mr Graso, Kenny Miranda y Lilynn02.

TeamKipichan: Kipichan, MarioMe, Ubaman, Ary Vilchis y Kojisan.

TeamMaferRocha: MaferRocha, Papi Sosa, Testigos de Teemo, Solo Feeders y Rito Games.

SUR