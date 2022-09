Juegos gratis PS Plus septiembre 2022: los tres títulos elegidos por Sony para este mes

Sony confirmó los tres títulos de PS4 y PS5 que regalará en septiembre para quienes tengan suscripción en PS Plus.

PlayStation Plus confirmó qué títulos regalará a sus suscriptores durante septiembre. Los tres videojuegos del mes estarán disponibles entre el 6 de septiembre y el 3 de octubre. Cabe recordar que los títulos que a continuación se detallan no tienen costo extra para quienes cuenten con una suscripción a PS Plus, en cualquiera de lo que son las tres nuevas membresías (Essential, Extra y Deluxe). Por otra parte, hasta el 5 de septiembre, los suscriptores todavía tendrán la posibilidad de descargar los videojuegos que PlayStation ofreció durante agosto -Yakuza: Like a Dragon, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 Cross-Gen Deluxe Bundle y Little Nightmares-.

Juegos gratis PS Plus septiembre 2022

Need for Speed Heat (PS4)

Need for Speed Heat, gratis en PS4

Un divertido juego de carreras callejeras en las que las líneas de la ley se desvanecen. De día se disputa el Speedhunter Showdown, una competición en la que el jugador suma méritos para personalizar mejorar los coches de alto rendimiento. Mientras que de noche el usuario tendrá que subir la intensidad con carreras callejeras ilegales que hacen subir su reputación y le dan acceso a carreras más grandes.

Granblue Fantasy: Versus (PS4)

Granblue Fantasy: Versus, gratis en PS4

Se trata de un juego de lucha cara a cara repleto de acción que cuenta con un colorido reparto, cada uno con su propio estilo de lucha. Además, el título incluye un modo RPG con una historia completamente nueva y original. Este videojuego también ofrece el modo solitario y un multijugador para compartir con un amigo y luchar contra oleadas de enemigos.

Toem (PS5)

Toem, gratis en PS5

Una hermosa expedición para que el jugador utilice su ojo fotográfico y descubra misterios en un título dibujado a mano. El usuario tendrá que hablar con personajes extravagantes, resolver problemas sacando buenas fotografías y abriéndose paso a través de un paisaje relajante.

Cómo obtener la membresía PS Plus

Para conseguir PS Plus sólo hay que comprarla desde la store de PlayStation. Al momento, Sony ofrece tres tipos de membresía distintos: Essential, con un costo de 6.99 dólares mensuales, 16.99 trimestrales o 39.99 anuales; Extra, con un valor de 10.40 dólares mensuales, 27.99 dólares trimestrales o 66.99 anuales; y Deluxe, a 11.99 dólares mensuales, 31.99 trimestrales o 76.99 anuales.

Es preciso recordar que en el caso de Argentina, a las compras en moneda extranjera realizadas con tarjeta de crédito o débito se le deben sumar los impuestos establecidos por el Gobierno para evitar la fuga de divisas. En el caso de PS Plus, al momento de abonar el resumen de la tarjeta se pagará además el 8% a los servicios digitales, el 21% de IVA y el 35% a cuenta de ganancias.