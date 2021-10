Juegos gratis PS Plus noviembre 2021: los títulos elegidos por Sony

Te contamos cuáles serán los juegos gratis para noviembre del 2021 con la membresía PS Plus para PlayStation 4, PlayStation 5 y PS VR.

PlayStation confirmó los tres juegos que regalará a los suscriptores de PS Plus durante noviembre. Los mismos estarán disponibles entre el 2 de noviembre y el 6 de diciembre. Cabe recordar que los títulos que detallaremos a continuación no tienen costo extra para quienes cuenten con una suscripción a PS Plus. Además, se agregan tres títulos que PlayStation regala por los cinco años de PS VR, que estarán disponibles hasta el 6 de enero. Claro que hasta el 2 de noviembre, los suscriptores todavía tendrán la posibilidad de descargar los videojuegos que PlayStation ofreció durante septiembre -Mortal Kombat X, PGA Tour 2K21 y Hell Let Loose-.

Juegos gratis PS Plus noviembre 2021

Knockout City (PS4 y PS5)

Knockout City, gratis en PS4 y PS5

Velan Studios y Electronic Arts lanzaron en mayo pasado este particular videojuego de dodgeball, juego conocido en Argentina como "quemado" o "delegado". Con un divertido modo multijugador, el usuario tendrá que esquivar, atrapar, pasar y lanzar la pelota en duelos intensos con amigos. Además del trabajo en equipo para convertirse en los amos de las canchas, el título también ofrece la opción de personalizar a los jugadores.

First Class Trouble (PS4 y PS5)

First Class Trouble, gratis en PS4 y PS5

Con un estilo similar al de Among Us, este título se trata de un videojuego de equipos de deducción social para seis jugadores en línea. Mientras cuatro de los usuarios son elegidos como Residentes en el inicio del juego, otros dos son Personoides. Los Residentes deberán suprimir la insurrección de Inteligencia Artificial que se produce en el crucero espacial de lujo mientras los Personoides buscarán detener a los cuatro personajes restantes mintiendo, engañando o haciendo lo que sea necesario.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4)

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, gratis en PS4 y PS5

Se trata de una remasterización del clásico RPG de Electronic Arts. Dentro de un extenso mundo, este título ofrece nuevos y mejorados aspectos visuales y jugabilidad, en los que el jugador deberá descubrir todos los secretos de Amalur. El objetivo del juego es rescatar al planeta de una guerra brutal, además de lograr controlas las claves de la inmortalidad.

The Persistence (PS VR)

The Persistences, gratis en PS VR

Esta aventura de ciencia ficción y terror de calabozos en primera persona lleva al jugador a intentar sobrevivir en una nave espacial del año 2521. La tripulación repentinamente se transforma en aberraciones asesinas de las que el jugador tendrá que escapar o cazarlas. Además, también deberá reparar los sistemas y evitar que la nave termine destrozada. Para conseguir sus objetivos, tendrá que reunir recursos, mejorar habilidades y fabricarse su propio arsenal de armas.

The Walking Dead: Saints & Sinners – Edición estándar (PS VR)

The Walking Dead: Saints & Sinners – Edición estándar, gratis en PS VR

Ambientado en el universo de la serie The Walking Dead, el jugador podrá caminar por las calles de una Nueva Orleans destruida mientras intenta sobrevivir a hordas de zombis. Cada decisión que se tome tendrá sus consecuencias en uno de los juegos mejor valorados de VR. Cada día será una neva oportunidad para desentrañar los distintos misterios que oculta la ciudad, mientras el usuario lucha, escapa, caza y sobrevive a una Nueva Orleans infestada de muertos-vivos.

Until You Fall (PS VR)

Until You Fall, gratis en PS VR

Se trata de un juego de peleas con espadas en el que el jugador luchará cuerpo a cuerpo contra terribles monstruos en ambientes de neón. En este videojuego de calabozo tipo Hack-and-slash, el usuario podrá pelear al ritmo del synthwave mientras blande su espada, arroja hechizos y evade peligros. Además, el jugador podrá ir mejorando sus habilidades con el correr del juego como para derrotar a criaturas cada vez más monstruosas.

Cómo obtener la membresía PS Plus

Para conseguir PS Plus sólo hay que comprarla desde la store de PlayStation. Al momento, Sony ofrece tres paquetes distintos: uno mensual por 6.99 dólares, uno trimestral por 16.99 y un pase anual por 39.99.

Es preciso recordar que en el caso de Argentina, a las compras en moneda extranjera realizadas con tarjeta de crédito o débito se le deben sumar los impuestos establecidos por el Gobierno para evitar la fuga de divisas. En el caso de PS Plus, al momento de abonar el resumen de la tarjeta se pagará además el 8% a los servicios digitales, el 21% de IVA y el 35% a cuenta de ganancias.