Juegos gratis PS Plus febrero 2022: los tres títulos que regalará Sony

Te contamos cuáles serán los juegos gratis para febrero del 2022 con la membresía PS Plus para PlayStation 4 y PlayStation 5.

PS Plus anunció los títulos que estarán disponibles gratuitamente entre el 1 y el 28 de febrero

PlayStation confirmó los tres juegos que regalará a los suscriptores de PS Plus durante febrero. Los mismos estarán disponibles entre el 1 y el 28 de febrero. Cabe recordar que los títulos que a continuación te detallamos no tienen costo extra para quienes cuenten con una suscripción a PS Plus. Claro que hasta el 1 de febrero, los suscriptores todavía tendrán la posibilidad de descargar los videojuegos que PlayStation ofreció durante enero -Persona 5 Strikers, Dirt 5 y Deep Rock Galactic-.

Juegos gratis PS Plus febrero 2022

UFC 4 (PS4)

En este impresionante juego de artes marciales mixtas, los jugadores podrán tener una carrera desde unas primeras peleas amateur hasta convertirse en una superestrella de la UFC en el Modo Carrera. También podrán desafiar al mundo en las nuevas Blitz Battles u Online World Championships para convertirse en el campeón indiscutido de la disciplina. Además el usuario tendrá la posibilidad de desarrollar y personalizar un personaje propio a lo largo de un sistema de progresión unificada en todos los modos de juego.

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure (PS4)

En esta aclamada misión del 2013, el usuario tendrá que destrozar esqueletos, derrotar dragones y luchar contra golems gigantes en esta aventura de Wonderlands, inspirada en Borderlands. El jugador podrá elegir entre seis Vault Hunters únicos, ya que cada uno tiene sus propias habilidades características. Las caóticas batallas de fantasía en solitario o cooperativas tendrán armas de fuego mejoradas con las que el usuario tendrá que abrirse paso en bosques, criptas y fortalezas. Pero atención porque todo puede cambiar de un instante a otro por los inesperados caprichos de Tina.

Planet Coaster: Console Edition (PS5)

El jugador podrá sorprender y deleitar a la multitud mientras construye las montañas rusas más divertidas e insólitas. Además, también habrá que manejar el parque de diversiones, con reacciones en tiempo real por parte de los visitantes, mientras se establecen precios y se instalan nuevas atracciones. Desde impresionantes espectáculos de juegos artificiales a cruceros en expansión, no hay límite para la creatividad. El objetivo principal es que tanto el número de visitantes como las ganancias se disparen.

Cómo obtener la membresía PS Plus

Para conseguir PS Plus sólo hay que comprarla desde la store de PlayStation. Al momento, Sony ofrece tres paquetes distintos: uno mensual por 6.99 dólares, uno trimestral por 16.99 y un pase anual por 39.99.

Es preciso recordar que en el caso de Argentina, a las compras en moneda extranjera realizadas con tarjeta de crédito o débito se le deben sumar los impuestos establecidos por el Gobierno para evitar la fuga de divisas. En el caso de PS Plus, al momento de abonar el resumen de la tarjeta se pagará además el 8% a los servicios digitales, el 21% de IVA y el 35% a cuenta de ganancias.