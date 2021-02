PS Plus anunció los títulos que estarán disponibles gratuitamente desde el 2 de marzo hasta el 5 de abril.

Play Station anunció los títulos que estarán disponibles gratuitamente durante marzo para los suscriptores en su servicio de suscripción. Los videojuegos que te contamos a continuación podrán descargarse sin costos extra entre el 2 de marzo y el 5 de abril.

Juegos gratis PS Plus marzo 2021

Final Fantasy VII Remake (PS4)

Uno de los mejores remakes de los últimos años con una acción más directa que la versión original. Esta reimaginación del clásico RPG permite al jugador volver a visitar Midgar como el mercenario Cloud Strife que intentará ayudar a la resistencia de Avalanche frente a Shinra, que amenaza al planeta. Vale aclarar que esta versión no se podrá actualizar gratis en PS5.

Remnant: From the Ashes (PS4)

Este shooter de acción en tercera persona está ambientado en una Tierra posapocalíptica en la que habrá que eliminar todo tipo de monstruos y criaturas que llegan desde otra dimensión. Este título cuenta con una interesante opción colaborativa multijugador de hasta tres usuarios. El jugador deberá enfrentarse a más de 100 variedades de mortales enemigos y batallas contra los jefes más diabólicos.

Maquette (PS5)

Creado por Annapurna Interactive, este juego de acertijos sumerge al usuario en un mundo en el que cada edificio u objeto es diminuto y a la vez inmenso. Con un estilo muy Escher, en Maquette el jugador recorrerá las escalas de los problemas cotidianos en una historia de amor moderna. Este título ubica al usuario en un mundo con reglas muy distintas a las conocidas.

Farpoint (PS VR)

En este shooter de realidad virtual en primera persona, el jugador deberá mantenerse con vida en un mundo extraterrestre completamente hostil. Para ayudarse tendrá un interesante arsenal de armas. Este título permite jugar solo o en modo cooperativo en línea con otro usuario. El jugador deberá explorar un mundo lleno de alienígenas que buscarán destruirlo en esta aventura de acción espacial.

Destruction AllStars (PS5)

Este divertido título volverá a estar disponible por segundo mes consecutivo. 16 competidores se enfrentan en un multijugador con cuatro modos de juego donde será necesario usar la sincronización, las tácticas y las habilidades para destrozar al equipo contrario con los vehículos o haciendo parkour. Destruction AllStar incluye la posibilidad de jugar en equipo o batallar de forma libre contra todos. El objetivo, convertirse en campeón de la Federación Global de Destrucción.

Cómo obtener la membresía PS Plus

Para conseguir PS Plus sólo hay que comprarla desde la store de PlayStation. Al momento, Sony ofrece tres paquetes distintos: uno mensual por 6.99 dólares, uno trimestral por 16.99 y un pase anual por 39.99.

Es preciso recordar que en el caso de Argentina, a las compras en moneda extranjera realizadas con tarjeta de crédito o débito se le deben sumar los impuestos establecidos por el Gobierno para evitar la fuga de divisas. En el caso de PS Plus, al momento de abonar el resumen de la tarjeta se pagará además el 8% a los servicios digitales, el 21% de IVA y el flamante 35% a cuenta de ganancias.

Ofertas en PlayStation Argentina

Hasta el 3 de marzo, los usuarios de PS Plus podrán adquirir títulos en forma digital con descuentos de hasta el 75%, mientras que quienes no tengan la membresía en PlayStation Plus tendrán disponibles descuentos de hasta el 35%. “Descuentos Dobles” incluye rebajas en importantes títulos como God of War, Grand Theft Auto V: Premium Edition & Great White Shark Card Bundle, FIFA 21, Mortal Kombat 11, Days Gone y Marvel's Avengers, entre otros videojuegos.

Además, aquellos usuarios de PlayStation que cuenten con Galicia MasterCard tendrán a disposición una promoción del 40% de ahorro válida desde el 1 al 7 de marzo en la tienda online de PlayStation Store con un tope de reintegro máximo de $750 por compra.