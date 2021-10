Juegos Gratis: cómo descargar los dos regalos de Epic Games de esta semana

Epic Games, la empresa propietaria de Fortnite y Rocket League, regala Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse y un paquete Epic de Paladins entre el 14 y el 21 de octubre.

14 de octubre, 2021 | 15.31

Como cada jueves, Epic Games anunció los nuevos juegos que regalará durante una semana a quienes cuenten con usuario en su tienda virtual. La compañía responsable de Fortnite puso a disposición un videojuego y un paquete de mejora para otro título, de forma totalmente gratuita para sus usuarios. El lote exclusivo de Epic es para el videojuego Paladins mientras que el videojuego es Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse. Entre el 14 y el 21 de octubre, aquellos usuarios que posean una cuenta en la tienda virtual de Epic Games tendrán la posibilidad de descargar dos nuevos títulos con dinámicas y objetivos completamente diferentes pero muy interesantes cada uno en su estilo y género. Quienes adquieran los videojuegos de esta semana los tendrán disponibles en su biblioteca de forma permanente. Juegos gratis de Epic Store entre el 14 y el 21 de octubre Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse estará disponible gratis en Epic Store entre el 14 y el 21 de octubre Se trata de un divertido juego de acción, ambientado a finales de los años 50 en la ciudad de Punchbowl (Pensilvania). A diferencia de otros títulos en este videojuego el protagonista es un zombi que tendrá que demostrarle a los vivos que la ley y el orden no son dignos rivales de un muerto que tiene en claro cuál es su misión. Devorando cerebros, el jugador podrá abastecerse de esputo zombi (zombie sputum), granadas de tripas (gut grenades) y la asombrosa flatulencia impía (unholy flatulence). Avanzando en el videojuego, el usuario podrá convertir a sus enemigos en aliados para liderar un ataque zombi contra los vivos. El título también ofrece un modo multijugador para que las risas que genera este juego con sangre, violencia inusitada y mucho humor crudo sean también compartidas. Paquete Epic de Paladins Con este regalo especial, Epic Games ofrece a los jugadores de Paladins un paquete exclusivo con el que podrán hacerse de cuatro nuevos campeones. Androxus, Raum, Tyra y Ying son los integrantes de este lote exclusivo de Epic para este videojuego competitivo y cooperativo de disparos que también llega con aspectos especiales para cada uno. El Epic Pack de Paladins estará disponible gratis en Epic Store entre el 14 y el 21 de octubre Cómo descargar los juegos gratis del Epic Store Para descargar los juegos gratis que cada jueves pone a disposición Epic Games primero se debe tener una cuenta en la famosa tienda que compite con Steam y descargar el cliente en nuestra PC. Si aún no tenés una, podés crearla desde la web oficial de Epic. Una vez en la página, hacés click sobre el botón de iniciar sesión que se encuentra en la esquina superior derecha y luego en la invitación a registrarse que se encuentra debajo de la pantalla emergente. Allí podés crear una cuenta asociada a otras plataformas como Facebook, Google, Steam, Xbox, PlayStation, Nintendo y Apple o con un mail. De acuerdo a la opción elegida te pedirá distintos requisitos y datos. Una vez creada la cuenta, resta descargar el cliente también desde la web oficial. Cuando lo hayas descargado, sólo queda instalarlo e iniciar sesión con tu cuenta.