Fortnite: cómo y cuándo ver el recital gratis de Ariana Grande

Entre el 6 y el 8 de agosto, Ariana Grande brindará cinco conciertos en Fortnite. Acá te contamos cómo y cuándo verlos desde Argentina.

A esta altura considerar a Fortnite únicamente como un videojuego es quedarse corto, teniendo en cuenta la diversidad de eventos que ofrece a sus usuarios. En su plan de brindarle cada vez más propuestas a sus jugadores, Epic Games anunció el Rift Tour de Ariana Grande que llevará a la artista estadounidense a realizar cinco conciertos en los próximos días, además de la skin especial que tendrá la cantante en la tienda del videojuego desde el 4 de agosto. Acá te contamos cuándo y dónde podés ver los recitales de Ariana Grande en Fortnite.

Conscientes de la necesidad de sus usuarios alrededor de todo el mundo de tener un espacio para socializar, sobre todo en tiempos de pandemias y aislamientos obligatorios, en Epic Games decidieron desde hace un tiempo ofrecerle a sus usuarios de Fortnite una experiencia más extensa, que no se limite solo al videojuego. Por eso es que suelen realizar eventos como conciertos con Travis Scott, Diplo y diversos DJ's o noches de cortos, en las que exhibieron cortometrajes. Teniendo en cuenta el éxito que significó para Fortnite esas propuestas, el título de Epic Games anunció el Rift Tour, una serie de recitales de Ariana Grande.

Cuándo serán los recitales de Ariana Grande en Fortnite

Fortnite recomendó a los interesados de ver los conciertos de la norteamericana estar en el juego una hora antes, para asegurarse de que ningún problema les impedirá disfrutar del evento en vivo.

Viernes 6 de agosto a las 19 de Argentina

Sábado 7 de agosto a la 15 de Argentina

Domingo 8 de agosto a la 1 de Argentina

Domingo 8 de agosto a las 11 de Argentina

Domingo 8 de agosto a las 19 de Argentina

Cómo ver los recitales de Ariana Grande en Fortnite

En primera medida hay que tener descargada la versión más actualizada de Fortnite, la v17.30, disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Android y PC. Después habrá que ingresar al videojuego con anticipación, como recomiendan desde Epic Games, que también aclararon que lo más probable es que el modo Rift Tour esté disponible 30 minutos antes de cada espectáculo. Para ver el evento, solo deberá ingresar en la pestaña de Rift Tour, donde también se podrá agendar el concierto que se desea ver.

Así como Fortnite asegura que su objetivo es el de recibir a la mayor cantidad de asistentes posibles a sus eventos, también explicó que hay un límite de capacidad, que en caso de ser superado, el usuario no podrá unirse al espectáculo y tendrá que elegir otro de los disponibles. Vale aclarar que las fechas del Rift Tour no están bloqueadas por región, por lo que llegará a todos los países aunque en diferentes horarios.

Cómo conseguir la skin de Ariana Grande

Además de los conciertos de Ariana Grande, desde la noche del 3 de agosto está disponible en la tienda de Fortnite una skin exclusiva de la artista estadounidense. Epic Games también reveló que por el simple hecho de asistir a cualquier sesión del Rift Tour de Fortnite, cada usuario podrá recibir recibirán el paraguas conmemorativo Arrumacos aéreos.