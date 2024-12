Epic Games juegos gratis del 12 al 18 de diciembre 2024

Hasta el 18 de diciembre, Epic Games Store ofrece The Lord of the Rings: Return to Moria para descargar gratis.

Desde el 12 hasta el 18 de diciembre de 2024, Epic Games Store ofrece un juego de supervivencia y aventura basado en el universo creado por J.R.R. Tolkien. Esta oportunidad es una promoción especial de juegos misteriosos gratuitos que Epic Games lanzó durante las festividades de fin de año. Para conseguir estos juegos, es necesario tener una cuenta activa en la tienda digital. Desde el 12 de diciembre, los títulos estarán disponibles para descarga gratuita. Solo tenés que iniciar sesión, buscar los juegos en la tienda y seleccionar la opción “Obtener”. Una vez reclamados, son agregados a la biblioteca, incluso después de finalizada la promoción. Epic Games juegos gratis en diciembre de 2024. The Lord of The Rings: Return to Moria Desarrollado por Free Range Games y publicado por North Beach Games, The Lord of The Rings: Return to Moria lleva a los jugadores al Cuarto Edad de la Tierra Media, después de los eventos narrados en los libros. En esta aventura, los enanos deben recuperar su antigua morada en Moria, enfrentándose a peligros y reconstruyendo minas, a la vez que crean herramientas, armas y bases. El juego se destaca por experiencias únicas en cada partida, y por la posibilidad de jugar en modo solitario o en cooperativo con hasta ocho jugadores en línea. Además de su ambientación rica en detalles, permite personalizar a su propio enano y explorar características emblemáticas como minas de mithril, armas encantadas y artefactos mágicos. Si bien las críticas iniciales fueron mixtas, muchos jugadores elogiaron su capacidad para capturar el espíritu de la obra de Tolkien y ofrecer una experiencia entretenida, especialmente en compañía de amigos. Return to Moria también es ideal para quienes buscan un reto prolongado: completar la campaña principal puede tomar entre 35 y 45 horas, mientras que alcanzar un 100% de progreso puede extenderse hasta 80 horas. La promoción termina el 18 de diciembre a las 13.00 PM (hora de Argentina), así que no pierdas la oportunidad de añadir este título a tu biblioteca digital. MÁS INFO Gaming PlayStation Store: cuáles fueron los juegos descargados de noviembre 2024 Cómo descargar juegos gratis en Epic Games Descargar juegos gratis en Epic Games Store manera muy sencilla y rápida. Debés seguir los siguientes pasos: Creá una cuenta en Epic Games Store: si no tenés una, debés registrarte en su página web. Descargá la aplicación de Epic Games: desde el sitio oficial, descargá e instalá la app en tu computadora, ya que es desde ahí podrás gestionar tus juegos. Explorá los juegos gratuitos: en la pestaña "Tienda", buscá la sección de "Juegos gratis". Epic Games regalá al menos un juego cada semana, que podés reclamar para siempre. Agregá el juego a tu biblioteca: seleccioná el juego gratuito que te interese y hacé click en el botón de "Obtener". Te aparecerá una ventana de compra con el precio "0.00". Solo confirmá la "compra" y el juego aparecerá a tu biblioteca. Descargá el juego: desde tu biblioteca, seleccioná el juego que reclamaste y descargalo para empezar a jugar. El proceso es completamente gratuito y podés conservar los juegos en tu cuenta todo el tiempo que gustes, siempre que los reclames durante la semana en que están disponibles.