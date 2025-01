El juego gratis de Poki que tiene una conexión a El Juego del Calamar, serie de Netflix.

Poki es uno de los sitios de videojuegos más transitados de Internet. Y es que cuenta con un catálogo pensado para todos los gustos, desde quienes prefieren la acción, hasta quienes están del otro lado de la pantalla buscando entretenimiento en puzzles y juegos de ingenio.

Sin embargo, en el último tiempo un título cobró popularidad por sobre el resto. Se trata de un juego gratis que tiene una conexión con El juego del calamar, la popular serie de Netflix que ya fue confirmada para su tercera temporada. A continuación te contamos cuál es el videojuegos y qué características tiene, para que lo disfrutes en Poki.

Cuál es el juego gratis de Poki que tiene una conexión con El Juego del Calamar, serie de Netflix

El juego gratis de Poki que tiene una conexión con El Juego del Calamar es Survival 456 But It’s Impostor. En este título, los jugadores deben superar pruebas como “Luz roja, luz verde” o los intrincados juegos de dalgona, tal como lo hacen los personajes en la serie de Netflix. Sin embargo, el juego va más allá, añadiendo un toque humorístico con personajes minimalistas que recuerdan a los populares impostores de Among Us.

Survival 456 But It’s Impostor es el juego de Poki que tiene una conexión con El juego del calamar.

Este juego no solo recrea las pruebas más memorables de la serie, sino que también incorpora elementos de otros géneros, lo que lo hace accesible y atractivo tanto para fanáticos de la serie como para quienes disfrutan de desafíos rápidos y entretenidos. Su atmósfera mantiene la tensión característica de El Juego del Calamar, ofreciendo una experiencia inmersiva que resulta ideal para sesiones en solitario o en modo multijugador.

Cómo buscar juegos en Poki

Existen diferentes maneras para buscar videojuegos en el extenso catálogo de Poki. A continuación te compartimos las diferentes opciones: