EA Play ya está disponible para los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate y PC

Según Phil Spencer, Jefe de Xbox, el servicio de suscripción de videojuegos de Microsoft, Xbox Game Pass, es el futuro de la industria. Lo ha dicho en varias oportunidades y su intención es desarrollar al máximo el potencial del mismo. Ahora, los miembros de Xbox Game Pass Ultimate y Xbox Game Pass para PC podrán disfrutar de EA Play en computadoras con Windows 10.

Desde cuándo se podrá disfrutar de EA Play en computadoras

El servicio de suscripción de Electronic Arts ya llevaba varios meses disponible en las consolas de Microsoft, pero los progresivos retrasos no permitían que EA Play llegara a los usuarios de PC. Sin embargo la espera terminó. Desde hoy a las 7 de la mañana los suscriptores de Xbox Game Pass para PC pueden disfrutar de los beneficios de EA Play.

El precio de EA Play

La llegada de EA Play tanto al plan Xbox Game Pass Ultimate como el que es para PC viene con otra novedad que los suscriptores apreciarán mucho: está incluido y no tiene ningún costo extra. Así es, para los usuarios que tengan su suscripción a alguno de los dos planes más importantes de Microsoft, el servicio de Electronic Arts será totalmente gratuito. Los precios del servicio de Xbox en Argentina son $599 mensuales, en el caso del paquete estándar, y $899, en el caso del Ultimate Pass. Ambos tienen un mes promocional por apenas $39 para usuarios nuevos.

Entre los beneficios que trae EA Play podrás encontrar más de 60 títulos de EA, como Star Wars Jedi: Fallen Order, FIFA 20, Titanfall 2 y Need for Speed ​​Heat, Battlefield, Madden NFL, Command & Conquer, y The Sims. También tendrás disponibles pruebas de hasta 10 horas de los mejores videojuegos del estudio, como FIFA 21 y Star Wars: Squadron. EA Play además incluye interesantes recompensas mensuales para determinados juegos, como paquetes de Ultimate Team para FIFA y un accesorio de arma para Apex Legends.

Cómo adquirir EA Play si ya tenés tu suscripción a Xbox Game Pass Ultimate o para PC

Para que los usuarios de Game Pass puedan acceder fácilmente a EA Play en su PC, Microsoft preparó un video explicativo muy simple. De todos modos, acá también te lo explicaremos para que en algunos sencillos pasos puedas disfrutar de este nuevo beneficio.

Primero deberás abrir la aplicación de Xbox para Windows 10 e ingresar a tu cuenta de Xbox. Después elegí el juego de EA Play que querés jugar y cliqueá en "Instalar". Si esta es la primera vez que vas a descargar un juego en la aplicación, antes deberás bajar la aplicación EA Desktop.

Una vez que tengas la aplicación tendrás que ingresar a tu cuenta de EA Play, que si no tenés solamente tendrás que crearte una. Hecho esto deberás linkear tus cuentas de EA Play y Xbox Game Pass para PC. Cuando hayas terminado estos pasos ya podrás disfrutar sin costo adicional del servicio de Electronic Arts.