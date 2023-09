Dolor en los esports: murió Daveeys, uno de los jugadores de KRÜ

Santiago Galvis Ruiz, más conocido como Daveeys, representó a Latinoamérica en el último Mundial de Valorant. El gamer colombiano de 23 años su sumó a KRÜ, el equipo del Kun Agüero a principios de este año.

La muerte de Daveeys conmocionó al al mundo gaming. Santiago Galvis Ruiz era parte de KRÜ, el equipo de esports de Sergio "Kun" Agüero, falleció el pasado domingo en Bógota luego de sufrir un descompensación. "Es con profunda tristeza que tenemos que comunicarles que, tras sufrir una descompensación el domingo, falleció @daveeys", indicó el comunicado de KRÜ esports.

Daveeys era un destacado jugador de Valorant, el shooter que Riot Games creó en el 2020. Santiago había cumplido 23 años el último domingo, día de su fallecimiento. Antes de sumarse a KRÜ había representado al equipo mexicano E-Xolos Racer y al tico Infinity. Hasta el momento, no trascendió la causa del deceso.

"Muy conmovido por esta dura y triste noticia que nos golpea fuerte a todos. Mi afecto y mi apoyo a su familia y amigos", escribió el Kun, a través de su cuenta de Twitter. Mientras que desde de las cuentas de KRÜ, emitieron un emotivo comunicado: "Daveeys, Santi, era un player espectacular y un compañero de primera. Con su característica humildad trabajadora, se sentía orgulloso de poder inspirar y representar a su país y región en lo más alto del VALORANT mundial. Fue su sueño, y lo vio cumplido".

Ruiz jugó el último Mundial de Valorant con KRÜ, representante latino que fue a Los Angeles tras vencer a Leviatan en el Last Chance Qualifiera. Luego de conseguir la clasificación al Mundial, sostuvo: "Es muy lindo para mí, es un orgullo. No solo por el país, sino también por la región. Antes mi sueño siempre fue más nacional, más de Colombia, pero me cayó encima la responsabilidad de una región y es un orgullo".

"Me lo tomo muy en serio, trato de ser el mejor ejemplo. Espero que pronto salga otro jugador del norte y que cada vez seamos más. Ahorita quiere hacer lo mejor, representar de la mejor manera y tratar de abrirle la puerta a los demás", sostuvo Daveeys, en diálogo con ESPN.

Tras sumarse a KRÜ, a principio de este año, el joven se mostró muy entusiasmado con el proyecto. "Vengo del norte, como que lo que importaba del jugador, no era tanto. Digamos, se preocupaban por el jugador, pero si tenía algún problemilla o algo, era más responsabilidad del jugador y acá (en KRÜ) siento que, desde que entré, siempre se preocuparon mucho en eso. En que estuviera bien, cuando llegué a Argentina que tuviera todas mis comidas, que tuviera un buen lugar donde quedarme, que tuviera como todo ese tipo de cosas cubiertas", remarcó y agregó: "También el aspecto psicológico, tener que ir al gimnasio, todo eso. Digamos, no me sorprendió mucho porque ya sabía que pasaba entonces esa era mi expectativa al venir acá, me la cumplieron y siento que ahorita estamos mejor. Siento que a principio de año ciertas cosas no fueron perfectas, pero hoy en día me tienen todo cubierto".

Kru, el equipo de Esports del Kun, despidió a Daveeys

Daveeys hace unos días había competido junto a KRÜ en el Champions de VALORANT, donde se coronó campeón el team Evil Geniuses, dando fin al año competitivo, por lo que al igual que la mayoría de los jugadores estaba de vacaciones.

Naturalmente, el ambiente gaming no tardó en reaccionar a ante esta dolorosa e inesperada pérdida. La publicación del equipo del Kun se llenó de lamentos tanto de seguidores como de colegas de Santiago. "Mucho ánimo familia, un abrazo muy fuerte desde España"; "Lamentamos muchísimo lo sucedido, nadie está preparado para este tipo de noticias… Mucho ánimo para el equipo y familia" y "Mandamos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros de DaveeyS en este triste momento. QEPD", fueron algunos de los mensajes que dejaron otros equipos de esports en el posteo KRÜ.

Tras el comunicado oficial de su muerte, la escuadra de esports compartió los datos sobre el velatorio que se llevará a cabo en Bogotá: "Para quienes deseen acompañar a la familia, les acercamos el horario y dirección donde se realizará la despedida".