Cuándo es la TdJ Fest 2024: entradas gratis, Midel en vivo, competencias de esports, torneos y zonas de juegos.

El próximo 2 de noviembre, la Usina del Arte se vestirá de gala para recibir la TDJ Fest 2024, un evento con entrada gratis enmarcado en la TecWeek que busca reunir a comunidades de gaming, tecnología e innovación en un solo lugar.

Organizado por Global Squads, esta cita promete conectar a entusiastas y curiosos de todas las edades con actividades únicas, desde competiciones de esports y torneos hasta paneles de debate con reconocidos referentes de la industria. A continuación te contamos todo lo que tenés que saber sobre la TDJ Fest 2024.

Cómo se consiguen las entradas para la TdJ Fest 2024

TDJ Fest 2024 es de acceso libre y gratuito, y quienes deseen asistir pueden inscribirse previamente para asegurar su lugar. Con esta modalidad, Global Squads y sus patrocinadores buscan fomentar la participación y fortalecer la comunidad gamer, haciendo accesible un evento de primer nivel en la Usina del Arte.

Llega la TDJ Fest 2024 a la Usina del Arte.

Además, para quienes no puedan asistir en persona, HQPlayTV transmitirá el evento en vivo a través de sus canales de Twitch y YouTube. La conducción estará a cargo de los populares influencers Daro Godano, Mari Carreras y Gonzalo Blanco Dapuente, quienes guiarán al público a través de todas las actividades y sorpresas que ofrece la jornada.

Qué actividades habrá en la TdJ Fest 2024

La TDJ Fest 2024 trae una programación completa para quienes se acerquen el 2 de noviembre a la Usina del Arte, ofreciendo actividades variadas y emocionantes desde el mediodía hasta la noche.

Las competencias de esports se llevarán a cabo en el Stage MallWeb, donde se disputarán las finales presenciales de populares juegos como Valorant, EA FC25, Counter-Strike 2 y Dragon Ball Sparking Zero, con la participación de comunidades icónicas como Gordo Really, Armada y Sebastián Fernández.

Para quienes buscan experiencias inmersivas, TMA Simuladores estará presente con simuladores de manejo y aviación, permitiendo a los asistentes experimentar la adrenalina de conducir o pilotar de manera virtual. Además, en el Salón de Cámaras, el festival ofrecerá una variedad de exposiciones sobre producción audiovisual, moda, emprendimientos y realidad virtual, con la presencia de expertos.

El Summit BA será otro de los puntos fuertes del TDJ Fest, con paneles que abordarán temas centrales de la industria del gaming. Los debates incluirán charlas sobre Gaming Responsable y Saludable, con figuras como Juan Esteban Diez (9Z Globant) y Leandro Bellomo; Mujeres en la Industria, con referentes como Lady Mufa y Pachu Zubiri; y Desarrollo Empresarial en Gaming, con empresarios y profesionales de renombre en el sector.

El evento contará además con el esperado show musical de Midel, el artista y referente del hip hop latino, que ofrecerá una presentación en vivo con sus éxitos y colaboraciones. Para completar la experiencia, los amantes de los cómics encontrarán un stand de OVNI Press, donde podrán explorar el catálogo oficial de DC Comics y otros títulos icónicos como Akira, Attack on Titan y Ghost in the Shell.