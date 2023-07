Cuál es el mes en el que más se juega a la PlayStation en el mundo y qué día

Este aniversario de PS Plus es un recordatorio de lo emocionante que ha sido este último año. Cuáles fueron los títulos más elegidos, la cantidad de horas que se jugaron en promedio y dónde se encuentran los gamers más apasionados.

Junio marcó el aniversario de PS Plus, un año desde que se implementaron los nuevos planes de nivel que revolucionaron el servicio y ofrecen increíbles beneficios a los suscriptores. Desde entonces, la compañía ha estado brindando a jugadores de todo el mundo emocionantes catálogos de juegos, clásicos y pruebas de títulos exitosos. Ha sido un año lleno de emoción y diversión, y para conmemorar este hito, te compartimos algunos datos interesantes sobre PlayStation Plus durante este último tiempo.

Julio del 2022: un mes épico de juegos

Durante el último año, PlayStation fue testigo de increíbles horas de juego por parte de los suscriptores. En particular, julio del 2022 se destacó como el mes con más horas jugadas en PlayStation Plus. Los jugadores se sumergieron en mundos virtuales, desafiaron a enemigos y disfrutaron de innumerables aventuras durante ese emocionante mes.

El domingo, el día favorito de los jugadores

Cuando se trata de jugar, los suscriptores tienen un día favorito: el domingo. Este día de la semana ha sido el más popular para sumergirse en los juegos, ya sea solo o en compañía de amigos. El domingo se ha convertido en el día de diversión y emoción para los jugadores más apasionados.

Franquicias emocionantes y épicas

A lo largo del año, varias franquicias han capturado los corazones y las mentes de los gamers. Los títulos más jugados incluyen videojuegos legendarios como God of War, Resident Evil y The Last Of Us. Estas franquicias han llevado a los jugadores a mundos imaginarios, llenos de acción, intriga y desafíos emocionantes.

Promedio de 7,4 juegos por persona

Según la investigación, en promedio cada usuario jugó 7,4 juegos.

Durante este último año, en promedio, cada persona disfrutó de 7,4 juegos. Eso es una muestra del apetito insaciable por la diversidad de experiencias y aventuras que ofrece PlayStation Plus.

El país apasionado por los juegos

Cuando se trata de dedicar tiempo a los juegos, Japón se destaca como el país más apasionado. Los jugadores japoneses han pasado horas incontables sumergidos en los mundos de PlayStation, demostrando su devoción por los juegos y la comunidad de jugadores.

Los títulos más jugados

Durante este emocionante año, varios títulos se destacaron como los más jugados por los suscriptores. Stray, Spiderman y Ghost han cautivado a los jugadores con sus historias envolventes, gráficos impresionantes y jugabilidad emocionante. Estos títulos han dejado una huella en la comunidad de PlayStation Plus y han sido disfrutados por jugadores de todas partes del mundo.