Consejos para configurar tu micrófono para gamer

Te compartimos una serie de consejos para que instales y configures tu micrófono de gaming de la mejor manera.

Los periféricos se convirtieron en productos realmente fundamentales a la hora de jugar o trabajar y su correcta configuración pueden incrementar no solo la comunicación en videojuegos sino también en chats de Zoom, clases en línea o llamadas laborales desde casa. Acá te compartimos una serie de consejos que da HyperX para instalar tu micrófono y que le des el mejor uso posible en gaming.

Cómo configurar el micrófono para juegos

Al conectar una nueva tecnología, la computadora instala de forma automática los drivers correspondientes. Si tu sistema operativo es Windows, al conectar el micrófono a través del puerto USB debería aparecer un ícono o mensaje en la parte inferior derecha de la barra de tareas informándote sobre la instalación del driver.

Una vez que el controlador está instalado, usar el micrófono debería ser tan simple como eso. Pero hay una buena cantidad de productos que se usan en paralelo con un micrófono, como headsets, cámaras web y otros. Para confirmar que Windows esté usando el dispositivo correcto, tenés que chequearlo en Configuración de sonido. Podrás encontrarlo haciendo click con el botón derecho en el ícono de altavoz en la parte inferior derecha de la pantalla o en la barra de búsqueda.

Ahí podrás predeterminar tanto los dispositivos de salida (altavoces) como de entrada (micrófono). Seleccioná el mic y con el mismo encendido, mirá si la barra de "Prueba tu micrófono" se mueve al hablar. Si bien de esta forma el micrófono debería funcionar automáticamente en la mayoría de los juegos, nunca está de más abrir la configuración del mismo solo para verificar.

Si el título admite un micrófono, la configuración de audio debería permitir verificar qué dispositivo está usando tu computadora, así como también ajustar si está hablando a través de Voice Activity o Push to Talk. Para este último, también se recomienda elegir una tecla fácil de presionar para que puedas comunicarte.

Dónde colocar el micrófono

Algo muy importante a la hora de configurar un micrófono es dónde colocarlo. Si tenés un dispositivo monodireccional, habrá que asegurarse de que esté cerca y apuntando hacia vos. Usualmente, la parte del micrófono que tiene una rejilla es el área donde hay que hablar, por lo que ese sector es el que tiene que apuntar hacia tu boca.

No es necesario estar de frente al mismo y colocarlo a un lado puede ayudar a reducir los ruidos de respiración y otros sonidos no deseados. Otra recomendación es instalar el micrófono en una superficie resistente que no esté demasiado lejos de tu cara y que a la vez no se interponga en el camino de tus manos mientras escribís o usás el mouse. A menos que el dispositivo tenga supresión de sonido incorporada, es recomendable también colocarlo lejos del teclado, para evitar que el ruido de las teclas o los clics del mouse se transmitan.

También está la posibilidad de instalar un brazo articulado. Estos soportes extensibles y ajustables pueden colocarse en el borde del escritorio, lo que permitirá suspender el micrófono en el aire y reducir las vibraciones no deseadas y ofrecer más opciones de ubicación.