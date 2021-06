League of Legends

Coach Von de Infinity, en la previa del Clausura de LLA 2021: "Todos quieren ganarnos"

El sábado 19 de junio comienza el Clausura de la LLA 2021 de League of Legends y El Destape habló con algunos protagonistas del principal certamen regional.

Falta muy poco para el comienzo del Clausura de la Liga Latinoamérica (LLA) 2021 de League of Legends que definirá tanto al equipo que llegará al Mundial de LoL en China como también a las escuadras que deberán disputar la Promoción/Relegación de cara a la LLA 2022. En la previa del inicio de este split fundamental El Destape habló con algunos de los protagonistas del certamen más importante a nivel regional.

"El hecho de que fuéramos campeones en la primera etapa hace que todos quieran ganarnos", consideró Von, coach del vigente campeón Infinity Esports. Cabe recordar que el conjunto oriundo de Costa Rica ganó una histórica final ante Furious Gaming tras ir perdiendo 2-0. "No creo que esto sea una presión negativa, sino una motivación extra para que el equipo siempre esté tratando de ser mejor", agregó sumamente confiado el coach brasileño.

En lo que será una reedición de la final del Apertura, Infinity deberá enfrentarse a Furious Gaming en la primera fecha, que quiere empezar de la mejor manera olvidando esa traumática final. "Siempre duele cuando estuviste tan cerca", se sinceró Dye, coach de La Calavera, sobre esa definición que se les terminó escapando. Como equipo tienen un trabajo y son conscientes de eso: "Ahora tenemos que agarrar ese sentimiento y volverlo en energía para ser una versión mejor de Furious".

Después de un Apertura complicado debido al séptimo lugar en el que finalizaron (con solo 3 victorias y 11 derrotas) el anhelo de Isurus para este certamen será mejorar y salir de la zona de Promoción/Relegación. "Somos conscientes de la situación en la que nos encontramos, pero nuestra mayor preocupación es lograr ir al mundial y ganar el campeonato", desarrollaron desde el conjunto argentino, que para el Clausura sumaron a Archer y Jelly, dos jugadores coreanos con los que esperan tener una perspectiva "diferente".

Vale destacar que en el presente split de la Liga Latinoamérica de League of Legends, son 13 los jugadores argentinos, la nacionalidad con mayor cantidad de players entre todos los rosters. Con 12 jugadores, Corea del Sur es el segundo país que más jugadores aporta al Clausura. Si bien los players asiáticos suelen ser los más buscados, en la LLA no han tenido mucha suerte: el único equipo que pudo consagrarse con jugadores coreanos fue All Knights en el Apertura 2020 mientras que todo el resto de los campeones lo hicieron con players latinoamericanos.

Días y horarios del certamen

Desde el sábado 19 de junio, la competencia se llevará a cabo todos los sábados y domingos desde las 19 hs de Argentina, con cuatro partidas por día. Tal como en el Apertura, la transmisión oficial se realizará en la página web de LLA y los canales oficiales del certamen en Twitch y YouTube.