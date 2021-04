Boca llegó a Marbella Vice, el servidor de GTA de Ibai Llanos: Quién es el rollplayer Xeneize

El streamer Goncho Banzas le puso a su personaje de Marbella Vice la camiseta de Boca

El último domingo se lanzó oficialmente Marbella Vice, el servidor de GTA V Roleplay creado por Ibai Llanos, y fue un éxito absoluto alcanzando casi un millón de espectadores entre los distintos streamers y youtubers que disfrutaron del nuevo servidor. El único argentino que logró colarse en el top 10 de los más vistos fue el streamer Goncho Banzas, que sorprendió con su personaje llamado Roberto, al que hizo hincha de Boca Juniors y pudo agregarle la casaca xeneixe.

La expectativa previa al lanzamiento de Marbella Vice indicaba que se venía un éxito de audiencias. En su debut, el servidor creado por Ibai Llanos no solo cumplió lo proyectado sino que superó todo tipo de previsión con más de 970 mil espectadores. El creador de contenido español pensó Marbella Vice como un lugar también para encontrarse con los streamers y youtubers de habla hispana más reconocidos del mundo, entre los que sumó a algunos freestylers argentinos y al Kun Agüero.

Pero quien dio la nota en el debut fue el streamer argentino Goncho Banzas, que en su máximo pico del domingo alcanzó los 11 mil espectadores. Para todos los participantes de Marbella Vice, el personaje que eligen empieza desde cero, punto desde el cual crean la personalidad y la historia, que se irán desarrollando cada vez más a lo largo del tiempo. Goncho decidió llamar Roberto a su nuevo personaje, un hombre de pocos recursos que pretende trabajar como taxista para ganar su dinero dentro de la ley, pero también realizará entregas turbias y contactos espurios para juntar aún más plata.

Lo más divertido se produjo en el capítulo 2, cuando el streamer argentino decidió hacer a Roberto hincha del club de la Rivera. "Boca, Bocaaa, Boquitaaa", gritó Goncho cuando vio que entre las camisetas de una tienda se encontraba la auriazul del xeneixe. El streamer salió a hacer de las suyas por Marbella Vice con Roberto usando la casaca de Boca y entonando algunos de los clásicos cantitos de la hinchada xeneixe.

Pero Roberto no es el único bostero de Marbella Vice ya que al rato se encontró con Carlos -¿en honor a Tévez?-, el personaje de Duende Pablo, otro streamer argentino. Cada uno con su casaca de Boca y con su estilo pero siempre cantando y alentando al equipo de la Rivera, se juntaron para hacer divertidas misiones. Restará ver si en algún momento el Kun Agüero viste a su propio personaje con alguna camiseta en particular y, por qué no, dar un guiño de cuál podría ser su destino una vez que termine su contrato con el Manchester City en junio.