Apex Legends Mobile: ya se puede acceder al registro de prueba en Argentina

Apex Legends Mobile ya habilitó su registro de prueba en Argentina, Colombia, México y Perú, y acá te compartimos algunos detalles.

Desde las redes sociales de Respawn Entertainment anunciaron que ya se puede acceder al registro de prueba de Apex Legends Mobile para los jugadores que se encuentran en Argentina, Colombia, México y Perú, entre otros países. El exitoso battle royale tendrá su versión exclusiva para celulares, anunciada desde que el título fue lanzado en el 2019.

En el 2019, Respawn Entertainment lanzó Apex Legends, un battle royale que rápidamente se convirtió en uno de los preferidos de los gamers. Inspirado en shooters como Halo y Destiny, el videojuego fue un éxito desde que llegó al mercado, ya que superó el millón de jugadores a solo ocho horas de su lanzamiento y los 2,5 millones en las primeras 24 horas. La excelente respuesta de la comunidad gamer lo situó como uno de los battle royale más destacados del mercado, un digno competidor para Fortnite.

Por eso, el anuncio que hicieron desde las redes sociales de Respawn pegó fuerte entre los jugadores latinoamericanos de Apex Legends. Es que el estudio anunció que ya está abierto el registro para quienes quieran probar la versión que pronto lanzarán para dispositivos móviles. Argentina, Colombia, México, Perú, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Australia y Nueva Zelanda son los países en los que el registro está disponible. Se trata de la segunda ronda de pruebas, ya que la primera se realizó en abril del año pasado.

"¡En el campo de batalla te esperan un combate innovador, una jugabilidad de acción en primera persona y unos pelotones multijugador! Sumérgete en un intenso combate en el que la supervivencia es lo único que importa. Demuestra que tienes lo necesario para salir con vida", se puede leer en el perfil del juego, que ya se encuentra en Google Play para los jugadores de los países antes mencionados. Cabe destacar que el registro es únicamente para quienes cuenten con Android. Aquellos que tengan iOS deberán aguardar y prestar atención ya que pronto habrá novedades.

De la misma forma, desde Respawn todavía no confirmaron cuándo comenzará la prueba. El estudio propiedad de Electronic Arts también reveló que no habrá crossplay con otras plataformas, ya que Apex Legends Mobile fue desarrollado especialmente para dispositivos móviles. El videojuego seguirá siendo gratuito, "no incluirá artículos de pago que otorguen ventajas en el juego" y tendrá sus propios pases de batalla. En este link ya podés registrarte para probar este nuevo videojuego.

EA alabó a Apex Legends y se decepcionó con Battlefield 2042

En noviembre pasado, EA lanzó finalmente el esperado Battlefield 2042. Pero en las últimas horas salieron a la luz una serie de declaraciones del CEO de la compañía admitiendo que el videojuego no alcanzó las expectativas que tenían. Pero no todas son malas noticias para el estudio, ya que el mismo directivo destacó el buen rendimiento que tuvo Apex Legends, que se consolidó como la principal propuesta multijugador de la compañía y ya superó ampliamente los 28 millones de jugadores.