Volvió el "Macri mufa": lo vinculan el Kun Agüero y su alejamiento del fútbol

Mauricio Macri tiene un historial de infortunios asociados con su nombre y presencia que llevaron a que lo tilden de "mufa". Ahora, frente a los problemas que alejan al "Kun" Agüero del fútbol, ese apodo revivió.

El inesperado alejamiento del fútbol de Sergio "Kun" Agüero por un posible problema cardíaco podría tener un culpable inesperado según las redes sociales. El expresidente Mauricio Macri fue señalado como un autor indirecto del mal momento del delantero argentino, debido a un reciente comentario suyo que reavivo las acusaciones de "mufa" que recibe desde hace varios años.

Durante la tarde argentina del 1 de noviembre, el FC. Barcelona anunció que Agüero quedará desafectado del plantel por al menos tres meses para someterse a estudios y tratamientos en relación con el episodio que vivió durante el fin de semana. Durante un partido contra el Deportivo Alavés, el "Kun" sintió un fuerte dolor en el pecho que le impidió seguir en la cancha y llenó de preocupación al mundo del fútbol. Aún sin un diagnóstico preciso de su malestar, el delantero continúa en observación y se perderá parte de la competencia.

El sorpresivo problema aún no tiene una resolución precisa por parte de los médicos especializados en el tema. Sin embargo, en las redes sociales, algunos ya marcaron a Mauricio Macri como un factor desencadenante ¿Por qué tildan a Macri de "mufa"? Por el aura de mala suerte que arrastra, con varios episodios en su historial.

Macri nombró a Agüero días antes de su problema

La pasada semana, Mauricio Macri debutó en Twitch, la plataforma de streamers número uno en el mundo, con una entrevista en el canal oficial del PRO. Allí se explayó sobre varios temas, como el apodo de "capitán reposera" alusivo a su poco afecto por el trabajo, y también contó cómo es su trato con el "Kun" Agüero.

El ser consultado sobre quién era la persona más famosa de la que tenía el contacto en el celular, Macri respondió: "Qué sé yo... un expresidente. Me whatsappeo con varios. No sé... El Kun Agüero". El conductor del segmento señaló de inmediato que Agüero era "el rey de Twitch". "Ah, ¿si? No me jodas. Lo voy a desafiar a hacer un vivo, entonces", remató el exmandatario.

Ese comentario fue del que se prendieron los usuarios en las redes sociales para recordar que el empresario acumula varios hechos en los que su presencia o su mera palabra causaron desastres o tragedias personales. Por eso también, algunos le dicen "La piedra de Tandil", en doble referencia al famoso ícono de su ciudad natal y el lunfardo para quien trae mala suerte.

"Macri Mufa", el historial de Macri y la mala suerte

Mauricio Macri tiene una larga lista de episodios que lo vinculan con hechos desafortunados y algunos de ellos son muy recordados. Varios de esos hechos están relacionados al mundo del deporte, del que el expresidente es seguidor. Por caso, en 2018 escribió un tweet para apoyar el ingreso de Manu Ginóbili al All Star Game de la NBA y a las pocas horas el jugador de San Antonio Spurs se lesionó; un caso parecido fue cuando recibió a Las Leonas para desearles suerte antes de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y ese evento se convirtió en la primera vez en 20 años que el Seleccionado de Hockey se quedó fuera del podio.

También le deseo buena suerte a Gerardo "Tata" Martino para la Copa América 2016, que terminó con el campeonato de Chile sobre Argentina. Uno de los peores sucesos fue cuando participó del casamiento de Carlos Tévez, a quién le desvalijaron la casa mientras celebraba. Recientemente, el Manchester City lo felicitó por su designación como presidente de la Fundación FIFA y a la vez fue suspendido por la UEFA para competencias europeas.

En el plano político, Macri viajó a Colombia a apoyar el acuerdo de paz entre el gobierno local y la guerrilla, pero este se cayó pocos días después de su visita. Del mismo modo, durante 2020 viajó a Francia en medio de la pandemia de coronavirus y ese fue el punto inflexión para que los casos comenzaran a subir y formaran la famosa "segunda ola". Sin ir más lejos, el lunes 1 de noviembre de 2021 tenía que presentarse en las localidades de Rufino y Venado Tuerto, en Santa Fe, pero se desató un temporal climático que impidió su presencia.

Qué pasó con el Kun Agüero

Sergio "Kun" Agüero dejó al mundo del fútbol en vilo cuando luego de retirarse de la cancha con un fuerte dolor en el pecho, el pasado fin de semana. El jugador se sometió a una serie de estudios y continúa en observación, pero el FC. Barcelona anticipó una mala noticia a través de un comunicado. La institución "Blaugrana" publicó en su cuenta de Twitter una breve información sobre el estado de salud del "Kun" Agüero: "El jugador Kun Agüero ha sido sometido a un procedimiento diagnóstico y terapéutico a cargo del dr. Josep Brugada. Es baja y durante los próximos tres meses se evaluará la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación".

A pocas horas de que el Barcelona confirmara en sus redes que Agüero permanecerá al menos 3 meses fuera de las canchas, el "Kun" Agüero utilizó su cuenta de Twitter para llevar tranquilidad a los fans. "Estoy bien y con mucho ánimo para afrontar el proceso de recuperación. Quiero agradecerles a todos por tantísimos mensajes de apoyo y de cariño que hacen que mi corazón sea hoy más fuerte", señaló el atacante.

Horas antes, Sergi Barjuan, entrenador interino de Barcelona, había dado detalles sobre el estado de ánimo del "Kun", a quien se le detectó en principio una arritmia cardíaca. "Estuve hablando con el 'Kun' con mensajes y está tranquilo", manifestó Barjuan en conferencia de prensa en la previa del partido de mañana ante Dinamo Kiev de Ucrania por fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa.