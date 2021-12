El Kun Agüero reveló una increíble invitación del dueño de Manchester City

Sergio "Kun" Agüero dio a conocer en su streaming a qué evento importante lo invitó el dueño árabe de Manchester City para los próximos días.

Sergio "Kun" Agüero sigue siendo noticia, mientras se recupera de la arritmia cardíaca y espera los resultados de los estudios correspondientes para saber si podrá volver a jugar al fútbol o no de manera profesional. De hecho, en su faceta de streamer, el delantero argentino de 33 años dio a conocer para sus millones de seguidores una invitación increíble que acaba de recibir por parte del dueño de Manchester City, el multimillonario jeque árabe Sheikh Mansour.

En una de sus transmisiones en vivo habituales durante la participación en los videojuegos en línea, el atacante de Barcelona hizo un anuncio que llamó bastante la atención por la inminencia del mismo y porque básicamente no está relacionado con el deporte en el que él se desarrolla, sino con otro bastante popular también.

El "Kun" Agüero fue invitado a ver la Fórmula 1 en Abu Dabi

El jugador reveló que en los últimos días charló con el dueño de Manchester City, el jeque Sheikh Mansour, y que él lo invitó a su Emiratos Árabes Unidos natal para presenciar la última carrera de la temporada de la Fórmula 1 en el Circuito de Yas Marina de la capital, el domingo 12 de diciembre. “Imagino que me va a preparar todo, va a ser una linda experiencia”, reconoció el ex Independiente y Atlético de Madrid.

Si bien no brindó muchos más detalles al respecto, el delantero confirmó así su presencia en uno de los eventos más trascendentes de la actualidad, ya que allí definirán el título el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón de la máxima categoría del automovilismo internacional. De hecho, en la tabla de posiciones del campeonato ambos están igualados en puntos.

El "Kun" Agüero explicó cómo está de la arritmia

Más allá de que cumplirá uno de sus sueños por la afición por los autos, el protagonista también se refirió al plano laboral en Barcelona: "Como ya saben, tengo que estar parado... Tengo una prueba en enero y no puedo hacer nada, así que voy a intentar el martes hacer algún trote pero nada, muy tranqui, para mí, a ver qué onda. Hasta ahora, no puedo hacer mucho más que estar al pedo, digamos".

Y, con relación al ámbito gamer, sentenció: "Me van a ver un poquito más en streaming. Al FIFA 22 no juego más, estoy jugando un poquito más al LoL (League of Legends). La Play 5 está ahí al pedo y no la uso, así que la voy a tener que sortear... Me prohibieron jugar a todo, pregunté si podía jugar al golf y me dijeron que sí, pero nada de alta intensidad”.