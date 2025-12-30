George Clooney, su esposa y sus hijos obtienen la nacionalidad francesa

FOTO DE ARCHIVO. El actor George Clooney y Amal Clooney celebran su evento anual de recaudación de fondos "The Albie Awards" en Londres, Reino Unido

‍La estrella de Hollywood George Clooney y su esposa, la abogada de derechos ‍humanos Amal ⁠Clooney, han obtenido la nacionalidad francesa, junto con sus dos hijos, según muestran documentos oficiales del Gobierno francés.

Clooney dijo a la emisora RTL a principios de este mes que para él y su esposa era esencial que sus mellizos Alexander y ‌Ella, de ocho años, pudieran ⁠vivir en un lugar ⁠donde tuvieran la oportunidad de llevar una vida normal.

"Aquí no se hacen fotos a ‍los niños. No hay 'paparazzi' escondidos a las puertas del colegio. Eso ⁠es lo más importante ‌para nosotros", declaró a RTL el 2 de diciembre.

La pareja compró en 2021 una casa en un viñedo, con un valor estimado de unos ‌9 millones ‌de euros (10,59 millones de dólares), en la localidad de Brignoles, en el sur de Francia.

La propiedad también incluye una piscina y una ​pista de tenis, según medios franceses.

"También tenemos una casa en Estados Unidos, pero nuestro lugar más alegre es este campo donde los niños pueden pasárselo bien", dijo.

El director de cine estadounidense Jim Jarmusch dijo el ‍viernes a la radio France Inter que también presentará una solicitud para obtener la nacionalidad francesa.

"Me gustaría tener otro lugar para escapar de Estados Unidos si fuera necesario", ​dijo a France Inter.

"Y Francia, y París, y la cultura francesa están muy dentro ​de mí. Así que creo que me sentiría muy honrado de tener pasaporte ⁠francés", añadió.

(1 dólar = 0,8495 euros)

Con información de Reuters