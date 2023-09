Carlos es "sólo el hijo": Los parisinos se muestran indiferentes ante visita del rey inglés

La visita de Estado del rey Carlos de Inglaterra a Francia, del miércoles al viernes, puede verse políticamente como una oportunidad para reforzar los lazos entre los dos países, pero algunos parisinos dijeron que no estaban impresionados, y que echaban de menos el glamour de la difunta reina Isabel.

El rey, de 74 años, y su esposa, la reina Camila, serán los invitados de honor de un banquete de Estado en el palacio de Versalles, donde el menú incluirá langosta azul, aves de corral francesas de Bresse y una selección de quesos franceses e ingleses.

Carlos, que habla francés con fluidez como su madre, quiere seguir sus pasos y es probable que haga referencia durante la visita al profundo afecto que la difunta reina tenía por Francia, según las autoridades.

Sin embargo, los parisinos se muestran escépticos.

"Es sólo el hijo, ya son mayores, no tenemos una larga historia", dijo la jubilada Mireille Mauve.

Su mujer "no es tan encantadora, es un poco sosa con su discurso. Todo esto junto no crea mucho interés", dijo esta anciana de 88 años, a quien le gustaban la Reina Isabel y sus caballos.

Como parte de la visita, Carlos y Camila pasearán por los Campos Elíseos y verán las obras de restauración de la catedral de Notre-Dame tras el enorme incendio de 2019 que destruyó su tejado.

El viaje es también una oportunidad para reparar los lazos, deteriorados por la caótica salida británica de la Unión Europea en 2020.

Pero Alexia Aubert, de 15 años, dijo: "Creo que desde que Isabel murió, la familia real no es tan importante como antes, el rey Carlos no es tan importante y simbólico como Isabel, así que realmente no importa si viene o no".

En Reino Unido, las encuestas sugieren que Carlos es menos popular que su madre, que contaba con un fuerte apoyo de gran parte del público. Aun así, una encuesta de YouGov publicada en septiembre reveló que el 60% tenía una opinión favorable de él, frente al 32% que la tenía negativa.

En París, el carpintero Edouard Val de Lievre dijo de la monarquía británica: "Forma parte del folclore de Inglaterra, para mí es sólo eso". "Él (Carlos) representa a la población inglesa, pero eso es todo, nada especial para mí".

(Reportaje adicional de Michael Holden y Elizabeth Pineau; Escrito por Ingrid Melander; Editado en español por Aida Peláez-Fernández)