FMS Argentina: cómo ver la final de la principal liga de freestyle del país

Stuart es el principal candidato a llevarse la tercera temporada de FMS Argentina

Este sábado 17 de abril llegará la novena y última jornada de la tercera temporada de FMS Argentina. Con Stuart como principal candidato a llevarse la liga más importante de freestyle del país, Papo y Mecha esperan una caída del santafesino para tener su chance de campeonar. Además, se definirá quiénes descenderán y también será la última fecha en la que el Misionero será el host de FMS Argentina, tras tres años al frente de la competencia.

Las FMS de los distintos países se fueron definiendo en las últimas semanas y solo falta conocer al campeón de la liga argentina. En Perú el vencedor fue Jaze, Bnet se llevó la versión española y Nitro la de Chile. Rapder mantuvo su excelente nivel tras ganar la Red Bull Internacional 2020 y se coronó también en FMS. La FMS Argentina definirá a su nuevo campeón tras una temporada muy complicada por el coronavirus pero que encontró una gran respuesta del público vía streaming, coronándose como la más vista de todas las ligas profesionales organizadas por Urban Roosters.

Cómo y dónde ver la final

Tras las nuevas medidas anunciadas por el gobierno nacional para frenar la ola de contagios de coronavirus que azota al país, la organización decidió que la definición de FMS Argentina será un poco más temprano que las anteriores fechas. La transmisión de este sábado 17 de abril comenzará a las 12.45 hs con la ya clásica previa en la que repasan lo más importante de las pasadas jornadas y también las definiciones de las FMS de otros países. Las batallas comenzarán alrededor de las 15 hs y podrán verse desde el canal oficial de YouTube de Urban Roosters.

Las batallas de este sábado definitorio

Stuart vs Dtoke

MKS vs Wolf

Klan vs Nacho

Mecha vs Sub

Papo vs Cacha

Quiénes pueden ser campeones este sábado

Al ganarle a Papo en la octava fecha, Stuart se quedó como único puntero por lo que depende de sí mismo y su batalla contra Dtoke podría ser definitoria más allá de cómo salgan sus rivales. Si gana sin réplicas, el santafesino será campeón. En caso de que gane con Dtoke robándole un punto, Stuart tiene una leve ventaja sobre Papo en los puntos por batalla, por lo que también tiene grandes posibilidades de llevarse el certamen si se diera un virtual empate en 20 puntos.

Para tener chances de ser campeón, Papo (17 puntos) deberá ganarle a Cacha y esperar una caída de Stuart. Por su parte, Mecha está tercero en la tabla con 15 puntos y también tiene chances matemáticas de campeonar pero la tiene aún más difícil que el marplatense: tiene que ganar y esperar que tanto Stuart como Papo pierdan. Este sábado también se definirá quién acompañará a Stuart, Papo y Mecha en la FMS Internacional.

Quiénes podrían descender

El mendocino Sub no pudo hacer pie en lo que fue su segunda temporada en FMS y ya está matemáticamente descendido con 5 puntos. El restante descenso y el playoff se definirá entre cuatro raperos que se batirán por mantenerse un año más en la principal liga de freestyle de Argentina. Los freestylers que este sábado intentarán no perder la categoría son: Cacha (8 puntos), Wolf (9), Dtoke (10) y MKS (10).

Vale recordar que MKS ya confirmó que tras su batalla de este sábado frente a Wolf dejará la FMS para dedicarse a la música. Habrá que ver si el menor de los hermanos Mansilla no emula a Dtoke cuando en la temporada pasada perdió adrede para que su amigo Klan no descendiera.