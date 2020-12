Floricienta es una de las telenovelas adolescentes más exitosas que tuvo la televisión argentina. La misma contó con dos temporadas y un total de 361 episodios. Dirigida por Cris Morena, la misma causó muchísima repercusión, tanto por la forma en la que atrapó al público como así también por los mensajes violentos que tenía la serie. Pese a que Telefe la volvió a emitir en su pantalla, una actriz de aquel elenco aún recuerda lo mal que la pasó en aquella época. Se trata de Ángeles Balbiani, quien en PH Podemos Hablar reveló: "Me hicieron bullying".

En el programa de Andy Kusnetzoff, la actriz y ex panelista de Intrusos contó que vivió un verdadero drama. El conflicto comenzó cuando interpretó a 'Felicitas' en 'Rebelde Way', otra de las creaciones de Cris Morena que también ha sido muy repudiada. Allí, fue maltratada por una parte del elenco y también por los fanáticos.

"En la tira 'Rebelde Way' interpreté a una chica gordita, que era la contraposición total de Luisana Lopilato, que era una bomba atómica. Yo tenía 21 años. Me había recibido del colegio, tenía una formación y un grupo de amigas. No era tan inesable respecto al bullying. No sólo con el guión. Sufrí de bullying con el elenco y en la calle", indicó Angie Balbiani.

El drama de Ángeles Balbiani en 'Floricienta' y 'Rebelde Way' tras ser víctima del bullying:

Angie Balbiani resaltó en PH Podemos Hablar, programa conducido por Andy Kusnetzoff, que en 'Floricienta' y 'Rebelde Way' debió interpretar a una joven que supuestamente tenía sobrepeso y era maltratada por su entorno. ¿Cómo le repercutió en su vida privada? "En ese momento, pensaba que había cosas que no merecía, como estar en pareja, sentirme linda... Uno se levanta con lo que los demás piensan de uno. En ese momento, por suerte hice todo un cambio. Es tremendo porque uno siempre quiere encajar y en realidad nunca lo vas a hacer porque el otro va a poner su inconformidad en el otro", sostuvo.

"Lo sufrí bastante y lo cuento. A veces me dicen: 'Decí quiénes fueron'. Cuando estaba en 'Rebelde Way', yo tenía 21 años, ahora voy a cumplir 40. Me lastimó... Lo que hago con mi relato es que si tenés a una persona que le pasa eso, no es gracioso. No la está pasando bien ni siquiera la está pasando bien la persona que tiene el cuerpo que supuestamente hay que tener. Somos poco complacientes con el cuerpo que hay que tener, le exigimos demasiado... Tenemos que ser más benévolos con nosotros mismos", agregó Balbiani.