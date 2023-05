¿Cuántos años estuvo Fito Páez con Fabiana Cantilo?

Fabiana Cantilo fue uno de los amores más importantes de la vida de Fito Páez, tal como se ve en la biopic "El amor después del amor". ¿Cuántos años duró su relación y qué opina Cantilo de la serie?

La biopic El amor después del amor, que cuenta la vida de Fito Páez, fue criticada por Fabiana Cantilo, quien fuera su pareja durante seis años en la década del 80. Cantilo expresó su opinión a través de un video en sus redes sociales en el que afirmó que mezclaron todos los tiempos y que hay muchas cosas que no son ciertas. A pesar de que no quiso dar más detalles sobre su consideración de la biopic, sí compartió un video con fotos y videos que retratan el romance que mantuvo con Páez.

Cantilo también remarcó que, además de hacerle los coros a Fito y Charly, tenía una vida y una carrera. Entre todo ese "quilombo" componía, ensayaba, tenía bandas y grababa discos. "Yo tenía talento, obviamente", agregó. El punto de vista de la serie es el de Fito, aclaró la cantante, y ya que está tan presente en ella, quiso señalar que ella tenía una vida también.

¿Qué dijo Fito Páez?

Consultado por Infobae sobre si Fabiana Cantilo fue su gran musa, Fito Páez aclaró: “No, es una de ellas, muy importante. Se va a enojar cuando escuche esto. Fue la primera. Aunque antes estuvo Silvia Corea, uno de mis primeros romances y muy inspiradora cuando empecé a hacer canciones: le escribí un tema que se llama ‘Mi primer retrato’, que grabó Lalo de los Santos”.

“Pero Fabi me regala ‘Tres agujas’, ‘Fue amor’, ‘Brillante sobre el mic’... ¡tantas que ni me las acuerdo! Cecilia (Roth) fue gran musa, Julia Mengolini y Celeste (Cid) también, Romi Richi… Todas mis parejas fueron muy filosas en el vínculo, escuchando y tomando decisiones sobre la música. ‘Encuentros cercanos’ y ‘Los años salvajes’ son canciones que devienen de la escritura de la biografía. Allí cuento el encuentro con Fabi más o menos como pasó, además de un encuentro que tuve con un alienígena. En realidad, es un cuento ficcionado, inspirado en la figura esa del tulipán de casi 120 metros de los alienígenas de Inteligencia Artificial de (Steven) Spielberg. Lo primero que me preguntó ella fue: ‘¿Vos creés en los ovnis?’. Y la canción dice: ‘¿Y qué le iba a decir a la chica más hermosa del mundo?’. Es un homenaje a nuestro encuentro y una carta más de amor para Fabi Cantilo”, indicó el cantante.

Cecilia Roth, otro de sus grandes amores y madre de su hijo Martín, también opinó sobre la serie y afirmó que ella aportó en la ficción al aconsejar a Daryna Butryk, la actriz que la interpreta.

La biopic cuenta cómo fueron los comienzos en la música de Fito Páez junto a Charly García. "Encuentros cercanos" y "Los años salvajes" son canciones que devienen de la escritura de la biografía, donde se cuenta el encuentro con Fabiana Cantilo más o menos como pasó, además de un encuentro que tuvo con un alienígena.

Fito Páez, Fabiana Cantilo y Charly García eran muy cercanos en los 80.

La relación de Fabiana Cantilo y Fito Páez no está exenta de la polémica que generó la serie biográfica de Páez. La biopic muestra cómo fueron los comienzos en la música de Páez junto a Charly García, y cuenta su encuentro con Cantilo y otros amores. A pesar de la controversia, la serie sigue siendo una de las más vistas en Netflix.