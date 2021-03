Piñón Fijo dejó en ridículo a Fernando Iglesias en un cruce por Twitter.

El diputado nacional Fernando Adolfo Iglesias volvió a protagonizar otro papelón en las redes sociales y esta vez fue vapuleado por el payaso Piñón Fijo tras atacar a Ofelia Fernández. Obsesivo usuario de Twitter, el hombre que ocupa un lugar en el parlamento suele comportarse como un troll más, pero esta vez el animador infantil lo dejó en ridículo y hasta se burló de él con un chiste.

Iglesias volvió a arremeter una vez más contra la legisladora porteña del Frente de Todos Ofelia Fernandez al citar un tweet de ella sobre los incendios intencionales en la Patagonia argentina. Dando muestras de lo poco que le interesa defender las tierras de nuestro país, el diputado nacional de Juntos por el Cambio citó la publicación y escribió: "Piñón fijo".

Así se desató la pelea menos pensada con el propio payaso, que no tardó en responderle a su bochornoso mensaje. Con mucha altura, Piñón le retrucó: "La cifra más certera de un político que ha colaborado eficazmente a la transformación del mundo real gestionando vía TW. Háblenme de payasadas?". El mensaje aludía a un tweet de Iglesias en el que hacía un repaso de su gestión en la Cámara de Diputados. En esa imagen, el cordobés resaltó con una flecha que la cifra más alta era la cantidad irrisoria de tweets realizados por el diputado.

A Fernando Iglesias no le gustó la contestación de Piñón Fijo y salió a responderle con otro mensaje irónico. "Aguante la payasa Filomena", apuntó, en referencia a la mujer que participó del reporte matutino de coronavirus del pasado Día del Niño en compañía de la actual ministra de Salud, Carla Vizzotti

El payaso autor de la canción Piñón Fijo es mi nombre, fue aún más sagaz y devolvió la chicana con un comentario que hundió de forma definitiva al diputado nacional. “Bueno, yo estaba reprimiendo chistes malos. Pero, ya que estamos... Se ve que su pasado en el voley lo tiene muy atado a las redes”, sentenció el animador sin vueltas.

Iglesias, que fue entrenador y jugador de voley en el pasado, no volvió a responderle al payaso luego de la humillación recibida. Por supuesto, en los comentarios a la pelea no tardaron en aparecer los mensajes apoyando a Piñón y cuestionando al diputado macrista que actúa como un troll en las redes. "No sé metan con el genio e inigualable @pinonfijo1", señaló una usuaria, mientras que otros lo apoyaron con palabras como "grande o "genio".