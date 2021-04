Fernando Carlos es el sexto eliminado de MasterChef Celebrity

Pasó una nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2 y en la cocina de Telefe se colgó un nuevo delantal. De acuerdo a lo que trascendió en las últimas horas, en las redes sociales tomó fuerza el rumor de que el nuevo eliminado del programa en el que los participantes quieren acercarse al nivel del jurado de expertos compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, sería el periodista Fernando Carlos.

Y así fue, uno de los famosos que se ha ganado el cariño del público y que, semana tras semana, fue perfeccionando su performance, se convirtió en el sexto eliminado del reality conducido por Santiago Del Moro tras no haber podido conquistar al jurado con sus ñoquis. "No hay ñoquis en ese plato. Es una masa toda unida, sin forma. La salsa es carne sin tomate", lanzó Germán Martitegui y, sin piedad, agregó "las dos cosas están bastante flojas" ya que la presentación contaba con un plus: bruschettas.

De todos modos, al momento de despedirlo, el jurado sólo compartió elogios para el periodista que logró sorprenderlos semana tras semana. "Te vamos a recordar, por supuesto, con muchísimo cariño", expresó Donato De Santis mientras que Damián Betular destacó: "Cuesta mucho despedir a participantes como vos que sos tan educado y buen compañero".

Por último, Germán Martitegui no quiso quedarse atrás y llenó de elogios al periodista: "Vos sos un ejemplo de todo lo que hay que hacer bien, sos super respetuoso, super positivo. Sos mucho más de lo que cocinabas y fue una gran alegría tenerte acá", compartió.

No hubo mejores platos de la noche

De la gala de eliminación participaron Daniel Aráoz, Andrea Rincón, Gastón Dalmau, María O'Donnell, Claudia Fontán, Hernán El Loco Montenegro y Fernando Carlos. Si bien el jurado no eligió el mejor plato de la noche, Andrea, Daniel y Gastón subieron al balcón y se ubicaron entre los diez mejores cocineros del certamen aunque se llevaron una advertencia del chef Donato De Santis "ninguno de los platos de ustedes estuvo a la altura de la prueba de hoy, todo resultó en un producto mediocre, pero no obstante todo fue apenas suficiente para que pasen a la siguiente ronda", expresó.

A continuación, el jurado llamó a Claudia, El Loco, María y Fernando Carlos. "Estamos frente a los cuatro platos más decepcionantes de la noche", lanzó Germán Martitegui y redobló: "estamos muy decepcionados con su performance y con lo que hicieron". De todos modos, "por un pelo" en palabras del dueño de Tegui salvó a Montenegro de la eliminación.

La visita de Claudia Villafañe

Este domingo la nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2 trajo de vuelta al certamen a la ganadora Claudia Villafañe, quien llegó con los consejos para cocinar los ñoquis perfectos en un desafío que fue mucho más difícil de lo que se imaginaban.

Asimismo, les dio una valiosa lección a los participantes tras seis semanas en una competencia que conlleva altibajos para las estrellas de la farándula. “Les aconsejo que no se enojen. Andrea (Rincón), a vos que te enojás mucho, te veo. Pásenla lindo y disfruten que lo importante es eso: venir a disfrutar y a compartir con amigos, que se van a llevar un montón”.