La gran noticia que recibió Fernán Mirás tras el aneurisma

Tras dejar atrás el aneurisma, Fernán Mirás recibió una gran noticia y se alegró por ello en las redes sociales.

Fernán Mirás recibió una gran noticia en el arranque de 2022 después de haber dejado atrás el aneurisma que sufrió a finales de 2021, por el cual estuvo en un estado de salud muy delicado. El protagonista volvió con todo y así lo demostró a través de su cuenta oficial de Instagram (@mirasfernan), donde tiene más de 208 mil seguidores.

El actor de 52 años, muy querido en el ambiente artístico nacional, no solamente es protagonista de ATAV (Argentina, tierra de amor y venganza; Amazon Prime Video). Además, mientras se prepara para la segunda temporada de dicha telenovela, tiene otros motivos para celebrar a pleno.

La gran noticia para Fernán Mirás tras el aneurisma

De acuerdo con la información del portal especializado La Pavada de Diario Crónica, volvió a concentrarse en hacer ART, la obra que lo tiene como una de las figuras junto con sus colegas Pablo Echarri y Mike Amigorena. De hecho, para celebrar el regreso de su compañero, Echarri y Amigorena fueron a ver la exposición Imagine de Van Gogh en La Rural (Palermo, Ciudad de Buenos Aires), donde fueron invitados por allegados al productor de la misma: Daniel Grinbank.

Por su lado, Fernán Mirás festeja porque ART acaba de renovar con Carlos Rottemberg para continuar en el teatro MultiTabarís COMAFI de la avenida Corrientes (CABA) tras el final de la temporada de verano. Es decir, habrá más funciones para que los espectadores puedan disfrutar de todo el talento de Mirás, Echarri y Amigorena.

A través de una breve publicación en Instagram, Fernán Mirás colocó la imagen que está en la cartelera de los tres en ART y escribió simplemente: "Venite al teatro". Ese posteo recibió decenas de Me Gusta de otros famosos, principalmente colegas, y hasta algunos le comentaron que efectivamente sacarán la entrada por Plateanet e irán a ver el material dirigido por Ricardo Darín y Germán Palacios.

Además, esperarán allí por la llegada de la autora francesa Jazmina Reza, una estrella mundial que vendrá a la Argentina para la tradicional Feria del libro porteña.

Fernán Mirás volvió a su viejo amor: el teatro.

El aneurisma que sufró Fernán Mirás

Hace apenas un mes, el actor visitó el programa No es Tan Tarde (Telefe) y detalló ante Germán Paoloski todo lo que le ocurrió a fines de 2021. "Tuve un malestar que era como si me explotara la cabeza. Sentí que lo que pasaba era claramente algo de ese orden. Y eso ayudó, porque pedí un médico a domicilio y le dije ‘me está por explotar la cabeza’ y era literalmente lo que pasaba". Y añadió: "Me llevaron en una ambulancia explicándome que me iban a operar".

"Yo dejé un par de mensajes despidiéndome porque era peligrosa la operación. (…) Si hablo de eso lloro, pero les dejé un mensaje a mis hijos fingiendo algo casual. Dije ‘de última, que tengan un último mensaje’”, culminó, muy conmovido y al borde de las lágrimas.