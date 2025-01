Fin de semana largo confirmado: por qué es feriado mañana 10 de enero.

Se confirmó un nuevo feriado para el viernes 10 de enero y habrá un fin de semana largo para los residentes de una zona en específico. Dentro de los 135 partidos que conforman a la Provincia de Buenos Aires se le da mucha importancia a los feriados locales, por este motivo una de ellas tendrá un nuevo feriado para celebrar.

Pese a que ya está confirmada la lista de feriado nacionales que serán comunes para todas las provincias del país, hay ciertas localidades que también cuentan con varias fechas locales para celebrar ciertos hitos en las ciudades. Precisamente, este será el caso de una localidad bonaerense para este viernes 10 de enero, lo que dejará un fin de semana largo de tres días.

Se trata de Ranchos, uno de las localidades principales del partido de General Paz. El 10 de enero se conmemora el aniversario fundacional de este pueblo que fue creada en 1781, alrededor de la laguna El Taqueño, cuando se creo un fuerte para proteger el área de los malones indígenas.

Por este motivo, el pueblo que cuenta con 8000 habitantes aproximadamente, contará con un día extra de descanso para celebrar al pueblo. Mientras tanto, el próximo feriado nacional será en marzo (3 y 4), cuando se celebra carnaval.

¿Qué es el fenómeno La Niña y cómo afecta al clima de la provincia de Buenos Aires?

El cambio de calendario expuso una notable diferencia en las temperaturas que se registran en diferentes puntos de la Argentina, pero en especial en la provincia de Buenos Aires. Esto puede ser producto de un fenómeno que se llama La Niña y que expone una serie de alteraciones en los valores, además de consecuencias que pueden ser letales para el sector agrícola y ganadero.

El país se encuentra sujeto a una serie de fenómenos de la naturaleza que invitan a conocerlos para determinar cómo actuar con un elevado grado de precisión y así reducir cualquier tipo de riesgo que pueda llegar a generarse. Hay uno que estaría comenzando a presentarse en la provincia bonaerense tras producirse la llegada del nuevo año.

"Cuando parecía que La Niña no llegaría, lo hará y al menos por dos o tres meses, ya al mediano plazo no se están viendo eventos de lluvia. Veremos cómo afectara en cuanto al calor por el AMBA (de todos modos la Niña no siempre significa calor extremo pero si sequedad), aunque el Río de la Plata / Océano Atlántico es un gran aliado para moderar la temperatura por esta zona", expresaron desde Tiempo AMBA, como figura su usuario en X (Ex Twitter). Se trata de un efecto producto de un cambio en la temperatura del agua.

Para que se registre la presencia de La Niña es necesario que las aguas superficiales del Océano Pacífico ecuatorial comiencen a enfriarse. Esto producirán una serie de modificaciones en la atmósfera con otra dirección de los vientos y la presión. Esto provoca que el clima de la región se altere y con la reducción en el registro de las lluvias.

Si se observa el pronóstico extendido hasta mediados de enero es posible determinar que no hay registro de posibles lluvias o chaparrones en varias partes de la provincia de Buenos Aires. Esto puede generar sequías en los campos y complicaciones en la alimentación de los animales que habitan en la región. Otros de los lugares afectados pueden ser Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Chacho, Formosa y en zonas de Córdoba y Santiago del Estero.